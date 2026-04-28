Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 28 de abril. 1908: En Zwittau, actual República Checa, nace Oskar Schindler, empresario que hará fortuna durante la dominación nazi de su país y más tarde en Polonia, utilizando para ello a obreros hebreos. Será miembro del partido nazi, mujeriego y un gran vividor. Dilapidará en juergas su enorme fortuna. A pesar de todo defenderá y protegerá, sobre todo al final de la guerra, a sus obreros hebreos, salvándolos de una muerte segura. Para ello trasladará a 1.200 de ellos, a una fábrica en su país natal. (Hace 118 años) 1900: En Franeker (Holanda) nace el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort. En 1927, al analizar el movimiento de las estrellas, probará que nuestra galaxia, la Vía Láctea, gira. También calculará que el centro de la Vía Láctea está situado a 30.000 años luz de la Tierra en la dirección de la constelación del Sagitario. En 1950 propondrá la existencia de una región, en los límites del Sistema Solar, de donde vienen los cometas, que será llamada, en su honor, Nube de Oort. (Hace 126 años) 1854: En la pequeña isla británica de Portsea nace Hertha Marks Ayrton que superando muchas trabas de la época estudiará matemáticas. Junto a su marido William logrará grandes avances en física y electricidad, especialmente en el arco eléctrico, predecesor de la bombilla y más tarde usado en la industria metalúrgica. Entre 1906 y 1913 participará en el movimiento sufragista. Dos años después de su muerte, acaecida en 1923, logrará reconocimiento como pionera en sus estudios sobre electricidad así como en la defensa de la libertad de las mujeres para poder desarrollar sus estudios y por ello se creará la beca de la universidad de Girton que llevará su nombre. (Hace 172 años) 1758: Nace en Virginia (EE.UU.) James Monroe, que será el quinto presidente de los Estados Unidos de 1817 a 1825. Hará valer, que una de las piedras angulares de la política exterior de EE.UU., será la que afirma que "América es para los americanos". Será llamada Doctrina Monroe. (Hace 268 años) 1442: En Ruan, (Normandía, Francia), nace Eduardo IV, que derrotará a Enrique VI de Inglaterra proclamándose rey desde marzo de 1461 hasta octubre de 1470, fecha en que será derrocado por Ricardo de Neville y huirá a Francia, desde donde volverá para derrotar de nuevo a Enrique VI y a Neville en abril de 1471 y reinará de nuevo hasta su muerte en 1483. (Hace 584 años) 1992: En Madrid, España, fallece el pintor inglés de origen irlandés Francis Bacon, de estilo muy personal que algunos han definido como figuración expresionista. (Hace 34 años) 1945: Son fusilados en Giulino di Mezzegra (Italia) el dictador fascista Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci, que durante los últimos días han intentado por todos los medios huir a Suiza. Ambos han sido capturados por partisanos italianos y fusilados por orden del Comité de Liberación Nacional. Sus cadáveres, colgados de los pies, serán expuestos públicamente en las calles de Milán. (Hace 81 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Oskar Schindler en 1908, ya que su vida y acciones durante la dominación nazi salvaron a 1.200 obreros hebreos de una muerte segura, mostrando un acto de humanidad en medio de la barbarie y haciéndolo un símbolo de la lucha por la vida durante el Holocausto.