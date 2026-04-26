Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 26 de abril. 1798: Nace en Saint Maurice (Francia) el pintor romántico francés Eugène Delacroix. (Hace 228 años) 1785: En Les Cayes, Haití, nace John James Audubon, de padre francés y madre haitiana, que será famoso ornitólogo, naturalista y pintor conocido por su bellos dibujos de aves. (Hace 241 años) 570: La tradición fija en esta fecha el nacimiento del profeta Mahoma en la Meca, actual Arabia Saudí, considerado según la religión musulmana, el "sello de los profetas" al ser el último de una larga cadena de mensajeros, enviados por Dios para actualizar su mensaje, que según el Islám, en esencia es el mismo que han transmitido sus predecesores, entre los que se cuentan Ibrahim (Abraham), Isa (Jesús) y Musa (Moisés). A los cuarenta años Mahoma se retirará al desierto donde permanecerá días enteros en una cueva del monte Hira y recibirá la revelación de Dios (Alá), hablándole a través del arcángel Gabriel que le comunicará el secreto de la verdadera fe. Comenzará a predicar en su ciudad natal, donde se presentará como continuador de los grandes profetas monoteístas anteriores. (Hace 1456 años) 121: Nace en Roma Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y emperador de Roma en el año 161. Durante su reinado librará guerras defensivas en las fronteras del norte y del este del Imperio. Aunque se sentirá preocupado por el bienestar público, llegando a vender sus posesiones personales para mitigar los efectos del hambre y la peste en el Imperio, sin embargo perseguirá a los cristianos, al considerarlos una amenaza para el sistema. En el año 176 regresará a la frontera norte, donde esperará poder extender los límites del Imperio hasta el río Vístula. Poco antes de comenzar la invasión, morirá enfermo de peste, en Vindobona (actual Viena) el 17 de marzo del 180. Su hijo y sucesor, Cómodo, abandonará su plan. (Hace 1905 años) 2005: Fallece en Asunción, Paraguay, el novelista y cuentista paraguayo Augusto Roa Bastos, considerado el escritor más importante de su país y uno de los más destacados en latinoamericana. (Hace 21 años) El evento más importante destacado es el nacimiento del profeta Mahoma en el año 570, ya que su vida y enseñanzas dieron origen al Islam, una de las principales religiones del mundo, influyendo profundamente en la cultura, la historia y la espiritualidad de millones de personas. Su papel como "sello de los profetas" consolidó su relevancia en la tradición monoteísta, marcando un punto crucial en la evolución de las creencias religiosas.