La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 28 de abril de 2026 en México es de 20.36 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.39 pesos y un mínimo de 20.38 pesos. El euro registró un ligero avance semanal de 0.14%, pero en el último año acumuló una variación de -7.86%, señalando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el euro inició con caída, encadenó tres avances, retrocedió dos jornadas, volvió a subir tres y cerró con descenso, dejando un balance levemente alcista pese a la volatilidad. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.88%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 8.14%. Hoy, el Euro ha mostrado una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 1, lo que indica un incremento en su cotización en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, generando optimismo en el mercado. En los días previos, la tendencia fue estable, manteniéndose sin grandes variaciones que afectaran la confianza de los inversores. Sin embargo, el cambio reciente apunta a un posible repunte en la valorización del Euro. Esta tendencia positiva podría ser un indicativo de una recuperación económica en la zona euro, lo que beneficiaría el comercio y las inversiones. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.