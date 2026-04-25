Durante años, la edad fue un criterio automático que permitía evitar la entrevista consular. Personas mayores de 79 y menores de 14 años estaban habilitados para realizar el trámite sin necesidad de comparecer en ventanilla, salvo en excepciones específicas determinadas por la autoridad. El trámite de visa para viajar a Estados Unidos ha sido objeto de modificaciones que, a fines de 2025, continúan afectando a los solicitantes. Estas alteraciones no modifican los tipos de visa ni los requisitos documentales, pero redefinen cómo se tramita la solicitud en el consulado y quiénes deben someterse a un proceso crucial. Ese esquema ya no es la norma general. Una actualización del Departamento de Estado de EE.UU. eliminó la exención automática por edad y ha establecido un nuevo marco que requiere revisar cada caso con atención antes de iniciar el proceso de solicitud. El aviso oficial del Departamento de Estado, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, establece que todos los solicitantes de visas de no inmigrante deben acudir en principio, a una entrevista consular presencial. Este requerimiento abarca de manera explícita a menores de 14 años, así como a aquellos individuos mayores de 79. Este cambio no implica que todas las personas serán entrevistadas sin excepción. Sin embargo, el criterio general ha experimentado una modificación significativa: en la actualidad, la entrevista será necesaria y únicamente se prescindirá de ella si el caso se ajusta de manera clara a alguna de las excepciones vigentes. El texto oficial establece que la entrevista se convierte en el procedimiento estándar a implementarse de manera inmediata, limitándose las exenciones a circunstancias específicas. La edad por sí sola ya no constituye un pase automático para eludir la cita consular, incluso en casos de trámites familiares o grupales. La confusión se originó por la existencia de guías oficiales publicadas en diferentes momentos. El 25 de julio de 2025 se divulgó un documento que mencionaba cambios a partir de septiembre, pero dicho texto fue posteriormente sustituido. La versión más reciente es la del 18 de septiembre de 2025, que establece como fecha de entrada en vigor el 1 de octubre de 2025 y aclara que reemplaza cualquier orientación anterior. Este es el marco que actualmente regula el trámite de visa a EE.UU. El propio Departamento de Estado aconseja consultar las instrucciones del consulado correspondiente, dado que cada sede mantiene la facultad de convocar a entrevista incluso en casos que, en principio, podrían estar exentos. Para personas mayores de 79 años, la entrevista se mantiene como un procedimiento estándar. No obstante, ciertos solicitantes pueden ser elegibles para una exención en el proceso de renovación de visa, siempre que cumplan con todos los requisitos pertinentes, tales como plazos, tipo de visa anterior y la ausencia de antecedentes migratorios problemáticos. El aviso oficial indica que los oficiales consulares poseen la facultad de requerir una entrevista presencial, en función de las circunstancias específicas de cada caso. Las excepciones actualmente en vigor abarcan visas diplomáticas u oficiales, así como ciertos casos de renovación que están sujetos a plazos estrictos. En el caso de los menores de 14 años, la práctica ha experimentado un cambio significativo. El niño o niña es considerado solicitante activo y, en la mayoría de los casos, debe asistir a la entrevista consular acompañado de su familia.