Grupo Lala, empresa mexicana de lácteos y alimentos saludables, reportó un aumento en ventas del 1.4% contra el primer trimestre del año anterior. Asimismo, la compañía reportó un 10.4% de margen EBITDA consolidado, según su reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa con más de 75 años en el mercado reportó una utilidad neta de MXN $770 millones, lo que significa MXN $131 millones más que el año anterior, con un margen neto de 2.9%. La compañía cerró con una posición de efectivo de MXN $4,628 millones. Al primer trimestre de 2026, Lala también reportó una deuda total de MXN $22,294 millones, compuesta por 4,071 millones de pesos en deuda de corto plazo y 18,223 millones de pesos en deuda de largo plazo. La compañía invirtió MXN $1,129 millones en Capex de expansión de capacidad y mantenimiento. Esto se compone de $677 millones de propiedad, planta y equipo y 452 millones de pesos en arrendamiento de vehículos, maquinaria y equipo. Esto representa una razón de Capex sobre ventas de 4.2% al primer trimestre de 2026. Lala actualmente opera 25 plantas de producción y 164 centros de distribución en México, Brasil y Estados Unidos. Además, la compañía tiene más de 39,000 colaboradores. Lala opera una flotilla que supera las 7,000 unidades para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 578,000 puntos de venta.