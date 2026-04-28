Grupo Carso, conglomerado de Carlos Slim, reportó un decremento de 0.9% en los ingresos para totalizar en 44,107 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026; en tanto que la utilidad neta mayoritaria de 46% a 404 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los resultados anteriores representaron la utilidad basica por acción ordinaria de 0.68 pesos por unidad. El flujo operativo EBITDA presentó una caída de 10.8% a 4,859.4 millones de pesos. Desagregadamente, los resultados mostraron un incremento inusual de 398.1% a 2,838 millones de pesos desde los 569.8 millones de pesos impulsado principalmente por el contrato firmado con Petróleos Mexicanos (Pemex) para la perforación en el campo Ixachi. Este contrato, bajo el esquema de servicios financiados, explica prácticamente la totalidad del incremento, lo que implica una base comparativa no recurrente hacia adelante. El segmento registró un incremento en el flujo operativo al pasar de -103.3 millones a 324.7 millones de pesos. Pese al crecimiento, el desempeño estuvo parcialmente limitado por una disminución en la producción de los campos Ichalkil y Pokoch, derivada de bloqueos asociados a sanciones de la OFAC sobre Fieldwood (subsidiaria de Lukoil). La división que mostró crecimiento fue Grupo Sanborns que mostró un incremento de 3.5% a 16,757 millones de pesos con un decremento EBITDA de 17%. En tanto que Condumex y Cicsa mostraron una contracción en las entradas de dinero en 8.2% y 9.3%, respectivamente. Hacia los próximos meses, Grupo Carso se planteó una serie de objetivos para cada una de sus divisiones donde destacaron que para Zamajal la prioridad seguirá siendo la optimización operativa y el fortalecimiento de las capacidades técnicas en los activos de producción, principalmene en los campos de Ichalkil y Pokoch. En tanto que para Grupo Sanborns buscan mejorar su rentabilidad por metro cuadrado y fortalecer su propuesta de marcas propias, así como desarrollar el negocio de crédito de manera “disciplinada”. Además, explicaron que buscarán participar en inversiones estratégicas en formatos complementarios en México y América Latina.