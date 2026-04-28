El dólar canadiense cotiza a 12.77 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 28 de abril de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.79 pesos y un mínimo de 12.76 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense mostró un leve avance de 0.68%, pero en el último año acumuló una variación de -6.34%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia alcista: ocho avances y dos retrocesos puntuales (alrededor de los días 4 y 8), cerrando más fuerte que al inicio. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable si lo comparamos con la volatilidad anual del 8.25%. Hoy, el Dólar canadiense muestra una tendencia positiva tras un incremento en su cotización durante los últimos dos días. Este aumento en comparación con días anteriores indica un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas. La tendencia positiva sugiere un clima económico favorable que podría estar favoreciendo su valorización frente a otras divisas. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta dinámica futura. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".