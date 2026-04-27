A escala global, empresas como BBVA, SoftBank, Rippling, Better Mortgage y HiBob ya están probando los agentes para el trabajo en ChatGPT que recién presentó OpenAI y que ya están disponibles para sus clientes en versión preliminar para investigación a partir de hoy en todo el mundo. Estos agentes de Inteligencia Artificial (IA) compartidos, impulsados por Codex, pueden ser creados por los equipos para gestionar tareas complejas y flujos de trabajo de larga duración a través de herramientas como ChatGPT y Slack. OpenAI escribió en su blog oficial que estos agentes de IA respetan los permisos y controles establecidos por la organización. Los agentes del área de trabajo “pueden asumir muchas de las tareas que las personas ya realizan en el trabajo: desde preparar informes hasta escribir código y responder mensajes. Se ejecutan en la nube, así que siguen trabajando incluso cuando tú no estás. Además, se han diseñado para compartirlos dentro de una organización, de modo que los equipos puedan crear un agente una sola vez, usarlo conjuntamente en ChatGPT o Slack y mejorarlo con el tiempo”, explicó la compañía. OpenAI presume que “los agentes hacen más que responder a un prompt: pueden escribir o ejecutar código, usar aplicaciones conectadas, recordar lo que han aprendido y seguir trabajando en distintos pasos”. Los equipos pueden crearlos en cuestión de minutos simplemente describiendo un flujo de trabajo, con ChatGPT ayudando a definir los pasos, conectar herramientas, añadir capacidades y probar el agente. Entre los primeros casos de uso se incluyen: prospección de leads, feedback de producto, reportes semanales de métricas, análisis de riesgo de proveedores, cierres contables mensuales y soporte amplio a empleados. En su blog OpenAI destaca algunos testimonios de esta herramienta que aún está probándose. Elena Alfaro, responsable de la adopción global de IA en BBVA, declaró: “Nuestras primeras pruebas indican que los agentes del área de trabajo supondrán un gran avance al gestionar flujos de trabajo de principio a fin, gracias a su capacidad para conectarse a fuentes de datos y ejecutar tareas de forma autónoma. Al mismo tiempo, en BBVA estamos trabajando en un modelo de gobernanza que nos permita coordinar y usar estas capacidades de forma segura, responsable y escalable”. Por su parte, Daichi Nozaki, vicepresidente sénior de SoftBank Corp., dijo que los agentes del área de trabajo les permiten pasar rápidamente de la idea a la implementación utilizando el lenguaje natural. “Al convertir decenas de miles de actas de reuniones y datos de ventas en información útil, estamos empezando a automatizar la planificación de cuentas, mejorando el análisis del estado de los clientes y haciendo que la elaboración de propuestas sea más rápida y sofisticada”, dijo el directivo de este conglomerado japonés que ha invertido en varias startups en Latinoamérica como Kavak, Rappi y Ualá. SoftBank espera que el uso de estos agentes de trabajo genere unas 800,000 horas de productividad al año en el departamento de ventas, lo que aumentará el tiempo dedicado a los clientes en torno al 25%.