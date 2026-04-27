Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 27 de abril. 1822: Nace en Point Pleasant (EE.UU.) el que será general, político y presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones, Ulysess S. Grant. (Hace 204 años) 1791: Nace en Charlestown (EE.UU.) Samuel Morse, inventor estadounidense constructor del telégrafo electromagnético. En 1838 terminó de crear su alfabeto, mediante puntos y rayas y en 1844 enviará su primer mensaje público. (Hace 235 años) 1737: Nace en Putney (Reino Unido), Edward Gibbon, historiador inglés destacado de su tiempo y autor, entre otras, de la obra clásica "Historia de la decadencia y ruina del Imperio romano". (Hace 289 años) 2007: Muere en Moscú (Rusia), Mstislav Rostropovich, uno de los más conocidos chelistas del siglo XX y director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, DC, de 1977 a 1994. (Hace 19 años) 1937: En una prisión de Roma, Italia, fallece el pensador, político italiano y uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. En 1924 se unió a la oposición parlamentaria enfrentada a la dictadura de Benito Mussolini. Fue arrestado en 1926 y encarcelado en 1928 hasta su muerte en el día de hoy. (Hace 89 años) 1840: Fallece en Francia a los 57 años de edad, Niccolo Paganini, compositor italiano y genio del violín. (Hace 186 años) 1521: Fernando de Magallanes, navegante portugués, muere en la isla de Mactán (Filipinas) durante un combate entre tribus rivales al abandonarle sus compañeros que se baten en retirada. (Hace 505 años) El evento más importante es el nacimiento de Ulysses S. Grant en 1822, ya que se convirtió en un destacado general y presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones, desempeñando un papel crucial en la historia del país durante la Guerra Civil y la reconstrucción.