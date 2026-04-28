El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este lunes, 27 de abril de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 01.02 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 56 km al suroeste de Tonalá, con una profundidad de 69.9 kilómetros, latitud de 15.65° y una longitud de -94.02°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate de un mueble resistente hasta que la sacudida termine. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas de comunicación.