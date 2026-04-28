Acapulco. Gro.-- Este lunes se inauguró la edición 50 del Tianguis Turístico en el puerto guerrerense, un espacio que recibió a más de 8,000 visitantes y participantes y donde participaron 9 países con stands propios. Durante la inauguración, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la estrategia del sector consta de tres ejes. El primero de ellos es democratizar los beneficios del turismo, para que alcancen también a las comunidades, los pueblos originarios y las mujeres emprendedoras. En segundo lugar, destacó, es que México sea competitivo, con una oferta turística inteligente, conectada y sostenible. Y el tercer eje, añadió, es centrarse en que el turismo sea una actividad de reconstrucción social. La funcionaria mencionó que durante esta edición se registraron casi 59 mil citas de negocios, lo que representó un incremento de 40% en comparación con el resultado del año anterior. A esto se suma un total de 1,300 empresas expositoras y una derrama económica estimada en más de MXN $1,150 millones de pesos para el puerto de Acapulco. Hace dos años y medio, el huracán “Otis” azotó las costas guerrerenses y causó daños multimillonarios a la infraestructura turística y en general al puerto de Acapulco. Sin embargo, de acuerdo con la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, la ciudad guerrerense ya está casi recuperada. Durante la inauguración del Tianguis Turístico 50, que se realiza en Expo Mundo Imperial, se registró un apagón de aproximadamente 20 minutos. La gobernadora guerrerense comentó que hasta el momento, Acapulco registra 17,000 habitaciones en operación, lo que representa 90% de la capacidad instalada, después de dos años y medio del paso de “Otis”. Además, presumió que Acapulco es el destino con mayor incremento de visitantes, pues pasó de 5.9 a 7.1 millones de visitantes de 2024 a 2025, aumento de 20.2% en un año. “Acapulco no solo está de pie, sino que está listo para seguir construyendo su historia, comentó la mandataria estatal. Por su parte, Octavio de la Torre Di Stefano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), comentó que “México está de moda”. Actualmente, México es el sexto país que recibe más turistas internacionales a nivel mundial, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Turismo. Aseguró en este sentido que el turismo no puede medirse solo en llegadas, pues debe considerar la generación de empleos, desarrollo, seguridad y prosperidad compartida. “México no solo compite, México lidera en turismo. La inauguración del Tianguis Turístico implica que México está de moda”, comentó.