Por esta razón, muchos optan por emprender un viaje en automóvil hacia destinos que están rodeados de naturaleza o donde las aguas termales son el principal atractivo. En México, existen numerosos rincones que ofrecen estas aguas, muchos de los cuales son poco conocidos, lo que contribuye a que la tranquilidad sea un elemento primordial en la experiencia. En la actualidad, muchas personas buscan espacios que les permitan descansar, relajarse y distanciarse de la rutina cotidiana, así como del bullicio urbano y el estrés acumulado tras las celebraciones de fin de año, ya sean Navidad, AñoNuevo u otras festividades. Si lo que realmente necesitas es hallar un lugar que te ayude a aliviar el estrés acumulado desde finales del año pasado, no puedes dejar de visitar esta maravillosa playa.

Escapadas: descubre la playa termal secreta al lado de un pintoresco pueblo costero

Si te atraen las playas y deseas escapar de la vida urbana sin alejarte demasiado, la playa Agua Caliente, situada en el pintoresco pueblo de La Ventana en Baja California Sur, es una opción ideal.

Durante todo el año, sus aguas se mantienen cálidas a una temperatura ideal y su oleaje es apacible. Las vistas son perfectas para disfrutar de un atardecer o un amanecer, donde se puede apreciar una maravillosa fusión de colores en el cielo, que abarca tonalidades de naranja, fucsia y violeta.

Playas

Este lugar es conocido por sus aguas termales, que, según los habitantes locales, tienen su origen en un volcán ubicado en las profundidades de la región.

El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye a que tu estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve.

Al llegar, una de las primeras impresiones que tendrás, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar.

Es importante tener en cuenta que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar.

Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría causar lesiones en la piel o incluso quemaduras en las manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua.

Escapadas: la ruta ideal hacia la playa de Agua Caliente en Baja California

A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su cercanía al encantador pueblo de La Ventana, situado al sur de La Paz, permite un acceso ágil y conveniente. Para arribar a la playa Agua Caliente, es necesario dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal.

Posteriormente, será necesario girar a la izquierda para continuar por Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, deberás girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girarás a la derecha, donde alcanzarás tu destino final.

