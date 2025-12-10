Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

México se prepara para enfrentar uno de los eventos meteorológicos más intensos de la temporada. El frente frío número 19, que ingresó en el país el pasado domingo 7 de diciembre, continuará su trayectoria durante toda la semana trayendo consigo lluvias torrenciales, vientos huracanados y un marcado descenso en las temperaturas que pondrá fin al calor en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional emitieron alertas para múltiples estados, especialmente en el sureste y la península de Yucatán, donde se esperan precipitaciones de hasta 150 milímetros que podrían generar inundaciones severas, deslaves y el desbordamiento de ríos.

El frente frío 19 avanza con lluvias intensas, vientos extremos y descenso marcado de temperatura en gran parte de México. Fuente: Shutterstock.

Lluvias torrenciales amenazan con inundaciones catastróficas en el sureste mexicano

El oriente, sureste y península de Yucatán serán las zonas más afectadas por las precipitaciones extraordinarias. Estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registrarán lluvias de entre 75 y 150 milímetros, clasificadas como muy fuertes a intensas, con potencial para generar inundaciones repentinas en zonas bajas, encharcamientos urbanos y deslaves en regiones montañosas.

Las autoridades de Protección Civil instaron a la población a mantenerse alerta ante el desbordamiento de ríos y arroyos, así como a evitar cruzar vados y zonas inundables durante el periodo crítico que se extenderá hasta el jueves 11 de diciembre.

Vientos de hasta 100 km/h y oleaje de más de 3 metros ponen en riesgo la navegación

El evento de “Norte” que acompaña al frente frío alcanzará velocidades extremas en el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Veracruz enfrentará rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, mientras que en Tamaulipas se esperan ráfagas de 80 km/h.

El oleaje en las costas del Golfo alcanzará alturas de hasta 3.5 metros, representando un peligro significativo para la navegación marítima y las actividades portuarias. Las autoridades navales recomendaron a embarcaciones menores permanecer en puerto hasta que las condiciones mejoren, previsto para después del jueves cuando el sistema se desplace fuera del territorio nacional.

Protección Civil advierte por crecidas de ríos y riesgo extremo en zonas montañosas del país. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Heladas severas y temperaturas bajo cero congelarán las zonas montañosas del norte

La masa de aire polar que impulsa este frente histórico traerá consigo un ambiente gélido que afectará principalmente las regiones serranas del norte y centro de México.

Las temperaturas descenderán hasta niveles críticos de entre -10 y -5 grados en las montañas de Chihuahua y Durango, generando heladas severas que pondrán en riesgo cultivos y ganado.

Estados como Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también experimentarán temperaturas bajo cero en sus zonas altas. Las autoridades emitieron un llamado urgente a la población vulnerable, especialmente adultos mayores y niños, para que se mantengan abrigados y eviten la exposición prolongada al frío extremo durante los próximos días.