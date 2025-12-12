El Banco de México advierte a los clientes sobre un delito que puede llevar a 12 años de cárcel por mal uso de dinero en efectivo.

Desde su establecimiento en 1925, el Banco de México tiene como misión fundamental preservar el valor de la moneda nacional, controlar la inflación mediante la política monetaria, emitir billetes y monedas, así como regular y supervisar el sistema financiero y los mecanismos de pago del país.

Como entidad responsable de la emisión de dinero, esta institución también determina el momento adecuado para retirar billetes de circulación. A lo largo de su trayectoria, ha emitido seis familias de billetes, desde la serie AA hasta la F, siendo esta última la que se encuentra actualmente en uso.

En este contexto y con los nuevos ejemplares en circulación, las autoridades tienen la facultad de imponer penas de hasta 12 años de prisión a quienes hagan un uso indebido del dinero en efectivo, como es el caso de la circulación de billetes falsos.

¿Cuáles son las características de los nuevos billetes en México?

La nueva familia de billetes incorpora mejoras en temática, colores, elementos de seguridad, diseño, durabilidad y accesibilidad para personas con discapacidad visual. Estas modificaciones buscan cumplir con las siguientes disposiciones :

La serie incluye billetes de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, con el objetivo de reemplazar la familia vigente y añadir medidas que dificulten la falsificación.

Modernizar la moneda, reforzar su seguridad.

Facilitar su uso a todos los ciudadanos.

Qué son las sanciones bancarias

Para proteger la circulación y prevenir fraudes, Banxico dio a conocer los mecanismos de seguridad que permiten identificar fácilmente los billetes auténticos. Aun así, es posible recibir un billete falso de manera accidental o por desconocimiento. En estos casos, devolver un billete falso a la circulación constituye un delito federal, con sanciones que pueden incluir multas y hasta 12 años de prisión.

Por este motivo, ante la sospecha de que se trate un billete falso, es recomendable acudir a una sucursal bancaria, donde el personal lo remitirá a Banxico para su revisión. Esto ayuda a retirarlo del mercado, proteger a otros usuarios y garantizar la seguridad del sistema financiero.

¿Cómo identificar un billete falso en México?

Para identificar un billete falso en México, se sugiere tocar, mirar y girar el ejemplar. En el primer caso, se puede percibir el relieve y la textura característica del papel, ya sea de algodón o polímero. Al girar el billete, deben notarse efectos especiales en la denominación, los cuales cambian de color o muestran movimiento al moverse.

Al observarlo, es fundamental observar a contraluz la marca de agua y el hilo de seguridad, además de revisar los fondos lineales con lupa y la reacción del billete bajo luz ultravioleta.