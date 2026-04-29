El Gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará con la emisión de una edición limitada de pasaportes, que serán conmemorativos del aniversario 250 de la independencia del país. Los mismos, según trascendió, incluirá la imagen de Donald Trump, quién actualmente tiene el título de presidente de la república federal constitucional. De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Estado, los nuevos pasaportes mantendrán los mismos estándares de seguridad que los pasaportes tradicionales, pero incluirán elementos visuales relacionados con la historia de Estados Unidos y su Declaración de Independencia, adoptada por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. El portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott aseguró que los nuevos diseños no alteraran, de ninguna manera, la autenticación del documento. “Estos pasaportes incluirán arte personalizado e imágenes mejoradas mientras mantienen las mismas características de seguridad”, señaló el funcionario. De acuerdo con las imágenes difundidas, también incluirá un retrato de Donald Trump en una de las páginas internas, colocado frente a una ilustración de la firma de la Declaración de Independencia de 1776. Los nuevos pasaportes de Estados Unidos estarán disponibles inicialmente en la Agencia de Pasaportes de Washington y podrán ser entregados a ciudadanos estadounidenses que tramiten un nuevo documento, sujeto a disponibilidad. No. El pasaporte tradicional seguirá siendo válido y podrá seguir utilizándose, siempre que esté vigente y cumpla con los estándares establecidos. Hasta el momento, no se aclaró si las personas podrán rechazar la versión conmemorativa y solicitar la versión convencional. Más allá de ser conmemorativo, esta edición limitada no debe considerarse un simple artículo destinado a coleccionistas. Se trata de un pasaporte estadounidense oficial, que conservará los mismos elementos de seguridad que los actualmente expedidos por Estados Unidos, y que podrá ser utilizado para viajar sin problemas.