La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que representa un avance significativo en la protección de niñas, niños y adolescentes en México.

La resolución fue el resultado del análisis del Amparo Directo en Revisión 3097/2025, en el cual una persona fue condenada por la falta de pago de la pensión alimentaria de sus hijas. En este contexto, la SCJN reafirmó que el Código Penal de Tamaulipas es constitucional y apto para sancionar este tipo de abandono parental.

La SCJN falló Shutterstock

El Tribunal determinó que los padres que incumplan, de manera injustificada, con sus responsabilidades alimentarias se enfrentarán a sanciones penales más severas, creando un precedente que busca asegurar justicia y protección para sus descendientes.

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El Pleno Tribunal ratificó la sentencia condenatoria y validó la constitucionalidad del Código Penal de Tamaulipas, al indicar que la norma describe con precisión los elementos del delito y proporciona certeza jurídica tanto a los menores como a quienes tienen la obligación alimentaria.

La SCJN estableció que toda persona legalmente obligada a proporcionar alimentos no puede eludir esta responsabilidad sin una justificación válida. La omisión intencionada de esta obligación se considera un abandono que perjudica directamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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La SCJN llevó a cabo un análisis exhaustivo de la expresión “sin motivo justificado” y determinó que esta no presenta ambigüedad ni infringe el principio de legalidad, por lo que continúa siendo válida en el contexto del delito de abandono de obligaciones alimentarias.

La conclusión alcanzada subraya la importancia de la claridad en el marco legal, asegurando que los términos empleados no generen confusión ni den lugar a interpretaciones erróneas en la aplicación de la ley.

El Tribunal precisó que la justificación debe analizarse caso por caso, considerando la capacidad económica del deudor, eventos de fuerza mayor u otras circunstancias objetivas que imposibiliten el cumplimiento de la pensión.

La Suprema Corte resaltó que este enfoque flexible facilita a los jueces evaluar cada situación particular sin tener que recurrir a criterios inflexibles que pudieran perjudicar injustamente a alguna de las partes. Asimismo, aclaró que no es necesario que la ley enumere cada una de las posibles causas de justificación para que el tipo penal cumpla con los requisitos de constitucionalidad.

En consecuencia, este enfoque promueve una administración de justicia que se ajusta a las particularidades de cada caso, otorgando mayor equidad a las partes involucradas en el proceso.

El Tribunal destacó que el derecho a recibir alimentos constituye una parte esencial de la protección reforzada que el Estado debe asegurar a la niñez y adolescencia.