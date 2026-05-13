El futuro del contrato de pasaportes en Colombia dio un nuevo giro luego de que el Consejo de Estado rechazara una demanda que buscaba frenar el nuevo sistema de expedición de libretas de viaje impulsado por el Gobierno nacional. La decisión, consignada en un fallo de 22 páginas, favoreció al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó sin efectos la actuación judicial que había sido admitida inicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El caso se convirtió en uno de los más seguidos del país debido a la polémica que rodea la emisión de pasaportes, el papel de empresas privadas y las diferencias públicas entre funcionarios del Gobierno sobre la operación técnica del sistema. Aunque el fallo representa un alivio para la Cancillería, la discusión jurídica todavía no termina. La decisión del Consejo de Estado se basó principalmente en errores relacionados con el tipo de acción judicial que presentó el demandante. Según explicó la corporación, la demanda fue instaurada mediante una Acción Popular, mecanismo que exige demostrar una afectación a derechos e intereses colectivos. Sin embargo, el tribunal concluyó que ese requisito no fue sustentado adecuadamente dentro del proceso. Por esa razón, determinó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no debía haber admitido la demanda en primera instancia. Con el fallo, el alto tribunal protegió los derechos fundamentales del Fondo Rotatorio de la Cancillería y ordenó dejar sin efectos la actuación judicial que pretendía bloquear la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de expedición de pasaportes en el país. No. Aunque el fallo representa una victoria jurídica para el Gobierno en este caso puntual, todavía existen otros procesos activos relacionados con el contrato de pasaportes. Uno de los más importantes sigue avanzando dentro del propio Consejo de Estado y corresponde a una acción de nulidad contractual presentada por la Procuraduría General de la Nación. Ese expediente continúa en estudio y podría generar nuevas decisiones alrededor del polémico contrato. Además, la corporación otorgó un plazo de 10 días al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para revisar nuevamente el caso y emitir una decisión ajustada a los lineamientos fijados por la Sección Tercera del alto tribunal. La controversia sobre los pasaportes no solo permanece en los estrados judiciales. También se trasladó al terreno político y técnico tras varias declaraciones cruzadas entre funcionarios del Gobierno. Durante una intervención en el programa Los Secretos de Darcy Quinn de La FM, la periodista aseguró que existen múltiples inconsistencias sobre la manera en que actualmente se desarrolla la expedición de pasaportes en Colombia. Según explicó, mientras desde algunos sectores del Gobierno se sostiene que la personalización de los documentos ya se realiza dentro del país, al mismo tiempo se reconoce que las libretas continúan produciéndose en Europa con trabajadores extranjeros. Esa dualidad, afirmó, ha generado dudas sobre la operación real del sistema. Darcy Quinn también hizo referencia a las declaraciones del presidente sobre posibles acciones legales contra Thomas Greg & Sons por el manejo de las claves PKI, un componente esencial dentro del sistema de seguridad y autenticación de los pasaportes. La periodista planteó un interrogante que hoy sigue generando debate: si la personalización de los pasaportes ya se realiza en Colombia, entonces por qué seguiría siendo indispensable la infraestructura tecnológica de la empresa anterior. Por su parte, el Gobierno considera que la retención de las claves PKI podría representar un incumplimiento que comprometería la soberanía de los datos relacionados con la expedición de pasaportes. No obstante, las explicaciones entregadas desde otros sectores oficiales han dejado dudas sobre el verdadero alcance técnico del nuevo modelo. Mientras algunas voces sostienen que la operación ya funciona de manera autónoma en Colombia, otras reconocen que todavía existen dependencias tecnológicas y procesos externos ligados a la producción de las libretas. Esa situación ha aumentado las preguntas alrededor de la trazabilidad, la custodia de la información y la capacidad operativa del nuevo esquema.