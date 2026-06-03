La alerta sanitaria internacional por el brote de enfermedad por virus Ébola Bundibugyo ha llevado a diversos países a reforzar medidas de vigilancia en aeropuertos y puntos fronterizos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el 17 de mayo de 2026.

De acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, CONAVE, el brote afecta principalmente a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. La autoridad sanitaria mexicana señaló que la enfermedad es grave y está asociada con una elevada letalidad.

Aunque México no ha detectado casos hasta el momento, las autoridades mantienen una vigilancia estrecha debido a la movilidad internacional. El CONAVE precisó que “la movilidad internacional, el tránsito aéreo global y la exposición de viajeros internacionales” obligan a reforzar las medidas preventivas.

Detalló que el brote se concentra en la República Democrática del Congo, Uganda y zonas bajo vigilancia en Sudán del Sur. Salud México

¿Qué pasajeros estarán sujetos a una revisión reforzada?

Una notificación difundida por la aerolínea Viva informó que, “a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026”, se implementó una “restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, con una vigencia inicial de 60 días naturales.

La medida aplica a pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México. En estos casos, las autoridades podrán verificar con mayor detalle la documentación migratoria y antecedentes de viaje.

Uganda.

República Democrática del Congo.

Sudán del Sur.

Viajeros con estancia reciente en estos territorios durante los últimos 21 días.

Personas sin pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

El aviso recomienda a los pasajeros “verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto”, mientras que cualquier actualización oficial será comunicada por los canales institucionales correspondientes.

Alerta por ébola Viva

México mantiene vigilancia epidemiológica ante el riesgo internacional

El CONAVE informó que “hasta el momento no se han identificado casos en el país”, pero estableció protocolos específicos para detectar oportunamente posibles contagios relacionados con viajes a zonas de riesgo.

Las autoridades sanitarias consideran como caso sospechoso a una persona con síntomas compatibles con la enfermedad que, durante los 21 días previos, haya estado en áreas con transmisión del virus del Ébola o haya tenido contacto con un caso confirmado.

EL organismo destacó que, aunque la OMS considera baja la probabilidad de propagación internacional sostenida, el riesgo fue elevado a “alto a nivel regional y muy alto a nivel nacional en los países afectados”. Por ello, México mantiene mecanismos de vigilancia en aeropuertos y servicios de salud para detectar cualquier eventualidad relacionada con el brote.