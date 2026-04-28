Los aficionados internacionales que planeen asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México tienen un trámite obligatorio: antes de viaja deberá tramitar la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD). Este documento acredita la estancia legal de extranjeros en el país bajo la condición de visitante sin permiso para actividades remuneradas. Es válido para turismo, negocios u otros motivos, siempre que la estadía no supere los 180 días. Sin él, no es posible regularizar el ingreso al territorio mexicano. La FMMD reemplaza al formato migratorio tradicional y no requiere ningún trámite previo al vuelo. El proceso comienza en el control migratorio del aeropuerto, donde un agente revisará el pasaporte y determinará el tiempo de permanencia autorizado. A partir de ese momento, el visitante podrá descargar el documento una única vez mediante un código QR disponible en el aeropuerto o a través del portal oficial del Instituto Nacional de Migración. Conviene conservarlo durante toda la estadía, ya que puede solicitarse al momento de salir del país. Además de la FMMD, las autoridades pueden pedir documentación que respalde el viaje: El DNI no es válido para ingresar a México; solo se acepta pasaporte. También puede requerirse evidencia de solvencia económica, calculada en aproximadamente 50 dólares por día de estadía, presentada en efectivo, cheques de viajero o tarjeta bancaria. Para viajes laborales o académicos, se suman cartas formales que expliquen el propósito y la duración de la visita. Con el Mundial 2026 a menos de 50 días de su inauguración, preparar la documentación migratoria con anticipación será tan importante como asegurarse una entrada a los partidos. Tener todo en orden desde antes de salir garantiza que el viaje arranque sin contratiempos desde el primer momento.