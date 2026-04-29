La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de dar un golpe histórico a favor de la privacidad de los mexicanos. A través de una declaratoria general de inconstitucionalidad derivada del Amparo en Revisión 468/2024, el máximo tribunal del país resolvió que el estado civil, los sellos de matrimonio y las anotaciones de divorcio ya no podrán aparecer en las copias del acta de nacimiento que cualquier ciudadano solicite. La decisión, que surge de un caso originado en Jalisco, tendrá efectos para todos los mexicanos a partir de su notificación y ninguna autoridad del Registro Civil podrá negarse a expedir documentos sin esos datos. El cambio aprobado por la Primera Sala de la SCJN es concreto: las copias del acta de nacimiento ya no mostrarán el estado civil de la persona ni incluirán notas sobre matrimonios o divorcios anteriores. Hasta ahora, cada vez que alguien se casaba o se divorciaba, esa información quedaba registrada con sellos en su acta de nacimiento, un documento que se presenta en decenas de trámites cotidianos, desde abrir una cuenta bancaria hasta solicitar un empleo. El tribunal determinó que exponer esa información de forma automática vulnera el derecho a la protección de datos personales, a la igualdad y a la no discriminación, ya que obliga a las personas a revelar aspectos de su vida privada sin haberlo elegido. Todo comenzó cuando una persona de Jalisco que se había divorciado por mutuo consentimiento pidió en el registro civil que se retiraran los sellos de matrimonio y divorcio de su acta de nacimiento. La autoridad se negó, argumentando que los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado lo impedían. El afectado interpuso un amparo, y el caso escaló hasta la Suprema Corte. Ante la negativa del Congreso de Jalisco de realizar los ajustes legislativos correspondientes dentro del plazo constitucional, el Pleno emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, con lo que la resolución dejó de aplicar solo al quejoso para convertirse en una garantía para todos los ciudadanos del país. La resolución tiene efectos inmediatos: a partir de su notificación, ninguna autoridad del registro civil puede negarse a emitir copias de acta de nacimiento sin los datos de estado civil. Esto significa que, la próxima vez que tramites una copia certificada, ya sea en línea a través del portal oficial o de manera presencial, tienes el derecho de obtener un documento que no revele si estás casado, divorciado o separado.