Mantener el pasaporte americano vigente es un trámite esencial para todos los estadounidenses que planean visitar México, dado que las autoridades lo solicitarán como documento obligatorio para este tipo de traslados tanto al salir del país como al ingresar a territorio vecino. De acuerdo con la legislación migratoria mexicana, es condición de cumplimiento obligatoria la presentación de un “pasaporte válido y vigente” para visitar el país. No contar con esta identificación internacional puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos migratorios, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas. Los pasaportes estadounidenses de adultos tienen una validez máxima de 10 años, por lo que en abril de este año, se prohibirá viajar internacionalmente a quienes presenten un ejemplar tramitado antes de abril de 2016. En el caso de los menores de 16 años, la vigencia tope es de 5 años, por lo que se denegará la entrada a los ciudadanos que intenten presentar a las autoridades estadounidenses o mexicanas un pasaporte tramitado antes de abril 2021. En el caso de los estadounidenses adultos que deban renovar el pasaporte y opten por hacerlo por correo -una de las opciones disponibles- es necesario Esto se envía por correo postal en función de las instrucciones de la página 2 de la solicitud Los pasaportes de menores de 16 años no pueden renovarse, por lo que tendrán que tramitarse nuevamente como si nunca se hubieran solicitado en primer lugar.