En enero de este año entró en vigor el registro obligatorio de líneas telefónicas, un procedimiento que deberán cumplir los números activos para integrarse a la estrategia destinada a combatir delitos como extorsiones, fraudes y otras actividades ilícitas.

Aunque el trámite ya empezó a realizarse por miles de usuarios, es importante tener en cuenta que no todas las líneas están obligadas a registrarse. A continuación, los detalles sobre quiénes quedan exentos, cómo se realiza el proceso y cuál es la fecha límite para quienes sí deben cumplir con esta disposición.

¿Cómo hacer el registro de celulares en 2026?

El registro aplica para líneas en uso pertenecientes a las principales compañías de telecomunicaciones del país, entre ellas Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán, entre otras.

El trámite puede efectuarse de manera presencial o en línea, a través de los portales oficiales de cada empresa, presentando la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Pasaporte (opcional)

Trámite presencial

Quienes opten por hacerlo de esta forma pueden acudir a los Centros de Atención a Clientes de su compañía telefónica. En el caso del registro en línea, los usuarios deberán cargar la documentación solicitada en los sitios oficiales de su operador.

Para esta modalidad digital, se otorgarán hasta tres intentos para completar el registro . Si no se logra concluir el proceso, será necesario comunicarse con un asesor marcando *111 para planes de renta o *264 para líneas Amigo, como alternativa al trámite presencial.

¿Quiénes están exentos del registro obligatorio?

Aunque se trata de un procedimiento obligatorio y relevante para 2026, existen algunas excepciones . No deberán realizar el registro aquellas líneas asociadas a tarjetas SIM que no tengan capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS.

Fuera de estos casos específicos, todos los usuarios de telefonía móvil deberán completar el registro antes de la fecha límite establecida por las autoridades.

¿Hasta cuándo hay tiempo de registrar el teléfono?

El registro de celulares deberá realizarse durante los próximos meses, ya que se trata de uno de los procesos más importantes del año. La fecha límite fijada por las autoridades es el 29 de junio de 2026. A partir de ese día, las líneas que no estén registradas serán suspendidas.

Las líneas suspendidas no podrán utilizar el servicio móvil hasta que el trámite se complete correctamente. Mientras dure la suspensión, únicamente será posible comunicarse con los servicios de emergencia y atención ciudadana (074, 079, 088, 089 y 911), así como con los números de atención de los operadores para planes de renta y líneas Amigo.