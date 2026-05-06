BBVA México mantuvo un crecimiento constante en sus resultados financieros durante el primer trimestre del año, impulsado principalmente por el cobro de intereses y las comisiones derivadas de sus servicios financieros. De acuerdo con el reporte presentado en la Reunión Regional de Consejeros, la filial mexicana del banco español volvió a ser la operación más rentable del grupo BBVA a nivel mundial en el periodo, al registrar una utilidad neta de MXN $29.4 mil millones. La institución financiera señaló que cerca de tres cuartas partes de sus ingresos provinieron de los intereses cobrados, rubro que se mantuvo como la principal fuente de ingresos del banco. Los ingresos por intereses ascendieron a MXN $63.5 mil millones, cifra que representó un crecimiento anual de 13.3%. En segundo lugar se ubicaron las comisiones, con ingresos por MNX $13.1 mil millones, equivalentes a un aumento de 11.2% respecto al mismo periodo del año previo. BBVA México se mantiene como el banco más grande del país por tamaño de activos. BBVA México anunció que durante este año invertirá cerca de 15 mil millones de pesos para fortalecer la digitalización y la infraestructura en el país. Del total de recursos anunciados, más de la mitad se destinará a proyectos de digitalización e inteligencia artificial, mientras que 36% será utilizado en infraestructura. Por ejemplo, a través de Blue, los clientes pueden tener un asistente virtual disponible las 24 horas para cualquier cliente. Cuenta además con Inteligencia Artificial destinada al banquero, para el manejo de riesgo, así como para operaciones y procesos. A esto se suman ejes como el desarrollo de software, la conectividad de los empleados, la data y el desarrollo de tecnología y arquitectura tecnológica. Las ventajas que obtiene el banco incluyen la reducción del tiempo de resolución de conflictos de hasta 30% en México. Además, el tiempo para codificar los pagos en la nueva plataforma se redujeron 50%, a lo que se suma un ahorro de tiempo de dos a tres horas diarias por cada empleado encargado de la atención al cliente. El banco precisó además que en promedio cada semana 55% de sus usuarios están activos en línea para realizar alguna operación bancaria, mientras que el porcentaje se sube a 70% al hacer el análisis mensual.