El acto de conectar el teléfono móvil al cargador justo antes de ir a dormir es, para millones de personas, una rutina automática y reconfortante. El objetivo es despertarse con la tranquilidad de tener el 100% de la batería disponible para afrontar la jornada. Sin embargo, este gesto, aparentemente inofensivo y práctico, es uno de los errores más graves que cometen los usuarios y puede destruir la salud del dispositivo a largo plazo. El problema radica en la química interna de las baterías de iones de litio (Li-Ion), el estándar actual en la industria. Muchos usuarios creen, erróneamente, que cargarlo al máximo y dejarlo enchufado toda la noche no tiene consecuencias negativas, ya que los teléfonos modernos “dejan de cargar” al llegar al 100%. Esto es parcialmente cierto, pero omite un factor clave: el estrés por alto voltaje y la degradación térmica. Cuando un teléfono alcanza el 100% de carga y permanece conectado, entra en un estado conocido como “carga de goteo” (trickle charging). El cargador compensa continuamente la energía que el móvil consume en reposo (buscando redes, actualizando apps en segundo plano, etc.) para mantenerlo en ese nivel máximo. Este proceso constante somete a las celdas de la batería a una tensión eléctrica extremadamente alta y continua, lo que acelera el envejecimiento de los componentes químicos internos. Otro factor crítico, potenciado por la carga rápida y la carga de goteo nocturna, es el calor. Los expertos advierten que las baterías de Li-Ion son hipersensibles a las altas temperaturas. Cargar el móvil al 100% genera calor, y mantenerlo en ese estado, especialmente si se usa una funda que no disipa bien la energía, provoca que la temperatura interna se mantenga elevada durante horas. Este calor constante descompone los electrolitos de la batería, provocando una pérdida de capacidad irreversible. En pocos meses, un usuario que carga su móvil de noche notará que la batería “dura menos”, a pesar de haber empezado el día con el 100%. Para prolongar significativamente la vida útil de un smartphone, la mayoría de los fabricantes y expertos en baterías coinciden en una recomendación: mantener la carga entre el 20% y el 80% de su capacidad. Las baterías de Li-Ion sufren menos cuando operan en rangos medios de carga. Es más beneficioso para el dispositivo realizar múltiples “cargas cortas” durante el día (por ejemplo, del 30% al 70%) que un ciclo completo de 0% a 100%. Cargar el móvil de noche, por lo tanto, es el peor hábito posible. “El estrés que sufre la batería al estar tanto tiempo en un estado de alta tensión acorta su vida de forma dramática”, explican desde fuentes especializadas. Dado que las baterías no son extraíbles en la mayoría de los móviles modernos, cuidar la salud de la misma es crucial para no tener que reemplazar el dispositivo antes de tiempo. Afortunadamente, los sistemas operativos han comenzado a ofrecer herramientas para gestionar esto: En resumen, la tranquilidad de ver un “100%” en la pantalla por la mañana puede tener un coste oculto y muy alto que degradará el rendimiento del teléfono. Evitar cargarlo de noche y adoptar el rango 20-80% son los pasos más sencillos para asegurar que los móviles dure más tiempo.