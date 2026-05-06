El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio, quince años después de la visita de Benedicto XVI en 2011. El recorrido incluye cuatro ciudades y una agenda que combina grandes celebraciones multitudinarias con momentos más íntimos y comprometidos socialmente. El pontífice celebrará cuatro misas masivas, pero también reservó tiempo para visitas que marcan el tono de su pontificado: El viaje arranca el sábado 6 con la salida desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino a las 8:00, con llegada prevista a Madrid a las 10:30. La jornada incluye la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, el encuentro con los reyes de España y una reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Por la tarde, León XIV visitará el centro de Cáritas en Carabanchel y cerrará el día con una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima. El domingo 7 arranca con la misa en la Plaza de Cibeles a las 10:00. Por la tarde, el papa tiene previsto un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín y luego un acto cultural y social en el Movistar Arena bajo el título “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte”. La agenda del lunes es marcadamente institucional, y uno de sus últimos encuentros antes de emprender su regreso al Vaticano será en un mítico estadio de fútbol. El esquema, según han difundido las autoridades, será organizado de la siguiente manera: El martes comienza con un encuentro con voluntarios en el pabellón 3 de IFEMA antes de volar a Barcelona. Tras la llegada al aeropuerto de El Prat, el papa rezará la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. La jornada cierra con una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Uno de los días más cargados de simbolismo. Por la mañana, visita al Centro Penitenciario Brians 1. Luego, oración del Santo Rosario y comida con la comunidad benedictina en la Abadía de Montserrat. Por la tarde, encuentro con realidades de caridad diocesanas en la Iglesia de San Agustín. El cierre es histórico: la misa en la Basílica de la Sagrada Familia coincidirá con la inauguración de la Torre de Jesucristo. Tras volar desde Barcelona, el papa llegará a la base aérea de Gando. La jornada incluye: El último día del viaje tiene un fuerte acento migratorio. Tras llegar al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, el papa visitará el centro “Las Raíces”, donde se alojan migrantes, y participará en un encuentro sobre integración en la Plaza del Cristo de La Laguna. La misa final se celebrará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. A las 15:00, León XIV emprende el regreso a Roma, con llegada prevista a Fiumicino a las 20:10. Con información de EFE