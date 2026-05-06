Un cambio judicial comenzó a modificar uno de los documentos más utilizados en México. Lo que durante años apareció de manera automática en miles de actas de nacimiento ahora ya no podrá mostrarse en las copias certificadas, luego de una resolución que apunta directamente a la protección de datos personales. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surge tras el reclamo de un ciudadano que buscaba evitar que información vinculada a su vida privada quedara expuesta cada vez que debía presentar su documentación oficial. El caso terminó abriendo un debate más amplio sobre privacidad y discriminación. Aunque el tema parecía administrativo, la resolución tiene efectos inmediatos y generales. A partir de ahora, autoridades del Registro Civil deberán modificar la forma en que expiden las copias del acta de nacimiento, especialmente en casos relacionados con el estado civil de las personas. La SCJN declaró inconstitucionales partes de los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco. El motivo fue que permitían exhibir información sobre matrimonio o divorcio en las copias certificadas del acta de nacimiento. El caso comenzó cuando una persona divorciada solicitó que se retiraran los sellos relacionados con su matrimonio y divorcio de su acta. Sin embargo, el Registro Civil rechazó la petición, lo que derivó en un juicio de amparo que llegó hasta la Primera Sala de la Corte. Finalmente, el máximo tribunal resolvió que revelar esos datos vulnera derechos fundamentales, especialmente los vinculados con: Con esta resolución, las copias certificadas del acta de nacimiento ya no deberán mostrar información relacionada con el estado civil de las personas. La medida busca impedir que terceros conozcan detalles privados sin consentimiento. Entre los cambios avalados por la Suprema Corte se encuentran: La SCJN también aclaró que ninguna autoridad del Registro Civil podrá negar este derecho a quienes soliciten una copia actualizada de su acta de nacimiento. La declaratoria tendrá efectos generales tras su notificación al Congreso de Jalisco. El trámite para obtener el acta de nacimiento certificada puede realizarse de manera digital mediante los portales oficiales del gobierno. Para ello, las personas deberán contar con algunos datos básicos y realizar el pago correspondiente. Los requisitos principales son: Una vez concluido el trámite, el acta digital quedará disponible para consultas posteriores y podrá utilizarse en otros procedimientos oficiales sin exhibir información relacionada con el estado civil de la persona.