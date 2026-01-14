Desde el pasado 9 de enero, rige en el territorio azteca una gestión para todos los ciudadanos con celulares: la vinculación obligatoria de sus líneas telefónicas.

Las personas que residan en territorio mexicano y busquen saber cuáles son los sitios oficiales donde podrán realizar este trámite para evitar suspensiones a futuro, deberán tomar nota de todos los detalles.

¿Cómo registrar la línea telefónica?

La vinculación de las líneas telefónicas que rige desde principios de 2026 requiere que las personas morales y físicas registren su número de celular para asociarlo a sus datos de identificación.

Los ciudadanos del territorio azteca deberán tramitar la vinculación de sus líneas telefónicas. (Foto: Archivo).

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) hizo efectiva esta medida con el objetivo de eliminar de manera progresiva el anonimato, que permite usar este servicio para cometer delitos.

Los ciudadanos pueden hacerlo de manera presencial, acudiendo a un Centro de Atención del operador con el que tengan establecido el contrato. Ahí cuentan con la posibilidad de recibir asesoría para el procedimiento. Se recuerda llevar consigo la identificación oficial vigente con fotografía.

Dado que para registrar la línea telefónica a partir de ahora es esencial contar con los documentos que acrediten la identidad del usuario, al momento de iniciar el trámite los ciudadanos de México deberán presentar:

Credencial de elector o pasaporte.

CURP.

En lo que respecta a las personas morales, además de contar con este tipo de documentación, se les solicitará el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Cuáles son los sitios oficiales para registrar el celular?

Es fundamental que los ciudadanos del territorio azteca sepan que para registrar sus líneas telefónicas, deben hacerlo en las dependencias correspondientes, así como también en los sitios web oficiales.

Tendrán que estar atentos al mensaje que recibirán por parte del proveedor del servicio, a partir del cual podrán acceder a un enlace a la Plataforma en la que deberán realizar el alta desde el propio celular.

¿Cuáles son los sitios oficiales?