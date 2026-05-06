Se introducirá una nueva credencial permanente, que reemplaza el modelo anterior que debía ser renovado cada dos años. Esta modificación tiene como objetivo modernizar los servicios, simplificar los procesos y eliminar trámites innecesarios. Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se preparan para recibir el pago correspondiente a octubre. No obstante, antes de este depósito, las autoridades han convocado a los adultos mayores a realizar un trámite obligatorio para asegurar la continuidad de el apoyo económico. Asimismo, esta nueva credencial servirá como medio de identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos; además, actuará como comprobante de supervivencia, eliminando la necesidad de que los derechohabientes acudan de manera periódica a las oficinas. Los beneficiarios deberán acudir a la Subdelegación de Prestaciones más cercana a su domicilio. Para llevar a cabo este procedimiento, es imprescindible presentar lo siguiente: Para tramitar la Pensión del Bienestar, es imprescindible que presente la siguiente documentación: Se aconseja llevar original y copia de cada documento, garantizando que se encuentren en condiciones óptimas, con el objetivo de facilitar un registro sin contratiempos.