La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que los familiares del beneficiario fallecido poseen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente. Este fallo ha sido positivo para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según el criterio emitido en 2023, este fallo representa un cambio notable para numerosas familias amparadas bajo la Ley 73 del IMSS. La SCJN ha señalado que la Ley del Seguro Social de 1973 viola el principio de igualdad al establecer porcentajes diferenciados en el otorgamiento de pensiones basados en el vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con la nueva resolución, se establece que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión, un porcentaje que se iguala al del cónyuge o concubino del beneficiario, según corresponda. La Segunda Sala de la SCJN declaró que la normativa vigente presentaba un enfoque discriminatorio, al otorgar el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido se les concedía únicamente el 20%. Como consecuencia de esta decisión, se ordenó la equiparación de los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se pueda evidenciar la dependencia económica. El tribunal enfatizó que la pensión no puede considerarse un beneficio otorgado de forma arbitraria, sino que constituye un derecho que emana de las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su trayectoria laboral. La SCJN sostuvo que, al ser resultado del esfuerzo y las contribuciones del asegurado, no se encuentra justificación alguna para establecer diferencias entre los beneficiarios, ya que su propósito es asegurar su subsistencia tras el fallecimiento del trabajador. El régimen de la Ley 73 se considera uno de los más apreciados en comparación con la Ley 97, gracias a su metodología para el cálculo de la pensión. Según este sistema, el importe se determina con base en el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, lo que equivale a aproximadamente cinco años, además del total de semanas aportadas. En contraste, la Ley 97 depende del ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore, lo que limita el acceso a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS.