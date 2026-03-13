Primero fue el cohete. Después, el auto eléctrico. Luego, una red social que sacudió el mundo. Ahora, Elon Musk quiere llegar a lo más íntimo y cotidiano de todos: el dinero que millones personas guardan -y mueven-desde su teléfono celular. Con el lanzamiento de X Money, el hombre más rico del planeta quiere convertir la aplicación que ya usás para opinar, informarte y entretenerte en tu nueva billetera digital. La plataforma X avanza en una de las transformaciones más ambiciosas de su historia con el lanzamiento de X Money, un sistema de pagos digitales integrado directamente en la red social que busca convertirla en una verdadera infraestructura financiera. La herramienta permitirá enviar y recibir dinero de forma instantánea entre usuarios, realizar depósitos desde cuentas bancarias tradicionales, almacenar saldo dentro de la aplicación y pagar servicios cotidianos sin necesidad de utilizar apps externas. En términos técnicos, el sistema funcionará como una plataforma de pagos peer-to-peer (P2P) donde la identidad digital de cada cuenta se convertirá en el identificador para realizar transacciones. El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por Elon Musk para transformar X en una “super app” multifuncional. Bajo este modelo, la red social no solo concentraría contenidos y mensajería, sino también pagos, comercio electrónico y servicios financieros, replicando el ecosistema que ya domina en Asia la aplicación WeChat. Para operar legalmente, la empresa matriz X Corp. está obteniendo licencias de transmisor de dinero en distintos estados de Estados Unidos, lo que le permitirá custodiar fondos de usuarios, procesar pagos y actuar como intermediario financiero cumpliendo con regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y verificación de identidad (KYC). Uno de los movimientos más relevantes del proyecto es la alianza con Visa, que permitirá vincular el saldo de X Money con tarjetas de débito físicas y virtuales. De esta manera, los usuarios podrán utilizar el dinero almacenado en la plataforma para realizar compras en comercios o pagos digitales, además de acceder a un sistema de recompensas que devolverá hasta el 1% de las compras. La propuesta no se limita a los pagos. El plan contempla sumar préstamos, herramientas financieras y otras funciones bancarias dentro del ecosistema de la red social, acercando la experiencia a la de un banco digital integrado. Sin embargo, el punto que más impacto podría generar en el sistema financiero es la promesa de un rendimiento anual de hasta el 6% sobre los saldos depositados, una tasa que supera a muchas cuentas de ahorro tradicionales en Estados Unidos y que compite directamente con los fondos del mercado monetario. En esta primera etapa, X Money funcionará exclusivamente con dólares y otras monedas fiduciarias, sin integrar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, pese a los rumores que circularon en los últimos años. La plataforma ya cuenta con licencias bajo la marca X Payments en más de 40 estados de Estados Unidos y planea iniciar su fase de acceso anticipado en abril de 2026. El objetivo final es claro: que la red social deje de ser solo un lugar para publicar contenidos y se convierta en una billetera digital global dentro del teléfono de millones de usuarios.