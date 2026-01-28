Hace unos días, las redes sociales se inundaron con publicaciones que aseguraban que el registro obligatorio de líneas telefónicas fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta información es falsa y responde a una confusión generalizada sobre dos conceptos completamente distintos.

Lo cierto es que el Máximo Tribunal sí declaró inconstitucional un padrón de telefonía móvil, pero se trató del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), un proyecto que fue rechazado en abril de 2022 por vulnerar derechos fundamentales de privacidad y protección de datos personales.

¿Qué es el PANAUT y por qué fue declarado inconstitucional?

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) era un proyecto que pretendía registrar a todos los usuarios de telefonía móvil en México asociando sus líneas telefónicas no solo con información personal, sino también con datos biométrica como huellas dactilares, reconocimiento facial o de iris.

La Suprema Corte determinó en 2022 que este padrón representaba “ una afectación a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que no resulta razonable ”. El máximo tribunal concluyó que el proyecto implicaba riesgos por concentrar información sensible de millones de personas sin contar con mecanismos suficientes de seguridad ni garantías de que ayudaría efectivamente a reducir delitos.

Qué fue el PANAUT, por qué incluía datos sensibles y cuáles fueron los argumentos de la Suprema Corte para declararlo inconstitucional en 2022. Fuente: Shutterstock.

El registro obligatorio actual de líneas móviles: legal y vigente

Contrario a lo que ocurrió con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el registro obligatorio de líneas telefónicas que entró en vigor el 9 de enero de 2026 en México no solicita datos biométricos como huellas dactilares o reconocimiento facial. Este nuevo requerimiento se limita a pedir que los titulares de líneas móviles —tanto de prepago como de pospago— vinculen su número con una identificación oficial vigente, ya sea como persona física o moral. El objetivo central de esta medida es asignar cada línea telefónica a un responsable identificable, especialmente aquellas líneas de recarga que históricamente no estaban asociadas a ningún usuario en específico, con la finalidad de reducir prácticas como el fraude, la extorsión y el uso anónimo de teléfonos móviles en actividades ilícitas.

Aunque el registro es obligatorio desde enero de 2026, las autoridades otorgaron un plazo de varios meses para regularizar las líneas telefónicas existentes, advirtiendo que aquellas que no cumplan podrían ser suspendidas temporalmente hasta completar el proceso. Si bien el esquema generó debates en torno a la protección de datos personales y la privacidad, especialistas subrayan que, a diferencia del PANAUT —declarado inconstitucional por la Suprema Corte—, este registro no concentra información biométrica ni crea un padrón nacional único, lo que marca una diferencia en su diseño legal y operativo.

Cómo funciona la obligación actual para líneas móviles, qué información solicita y en qué se diferencia del padrón que fue rechazado por vulnerar derechos. Pablo Vignali

Cuáles son las diferencias entre ambos patrones

La distinción fundamental entre el PANAUT y el registro obligatorio de líneas telefónicas actual radica en el tipo de información solicitada y el alcance de la medida:

PANAUT (inconstitucional desde 2022):

Requería datos personales y biométricos

Fue considerado una medida desproporcionada

Implicaba vigilancia masiva de la población

Registro actual (vigente desde enero 2026):