Los especialistas volvieron a poner el foco sobre la viruela del mono tras la circulación de nuevos casos y el avance de variantes con mayor capacidad de transmisión. Aunque muchas personas relacionan la enfermedad únicamente con lesiones en la piel, los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con otras infecciones virales. El problema es que, en varios casos, las señales aparecen días después del contacto cercano con una persona infectada. Esto puede dificultar la detección temprana y aumentar el riesgo de contagio, especialmente cuando no se identifican los síntomas iniciales a tiempo. La enfermedad, también conocida como mpox o viruela símica, se transmite principalmente por contacto estrecho y prolongado con lesiones, fluidos corporales o secreciones respiratorias. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan prestar atención a ciertos síntomas que suelen repetirse en la mayoría de los pacientes. Los primeros síntomas de viruela del mono suelen manifestarse entre 3 y 21 días después de la exposición al virus. En muchos casos, comienzan como un cuadro similar al de una gripe fuerte, aunque luego aparecen lesiones características en la piel. Los principales síntomas de viruela del mono son: Las lesiones suelen comenzar como manchas elevadas y luego evolucionan hacia ampollas con líquido. Con el paso de los días, forman costras que terminan desprendiéndose. Aunque muchas personas presentan cuadros leves, la viruela del mono también puede generar complicaciones importantes. Algunas señales requieren atención médica inmediata para evitar consecuencias más graves. Entre los síntomas menos frecuentes, pero más preocupantes, aparecen: En casos raros, la enfermedad puede derivar en neumonía, encefalitis, infecciones bacterianas severas, sepsis o problemas en la córnea que incluso pueden afectar la visión. Ante la sospecha de síntomas de viruela del mono, los médicos recomiendan acudir a un infectólogo o a un médico general. El diagnóstico suele confirmarse mediante una prueba PCR realizada sobre fluidos o costras de las lesiones. Si no existen lesiones visibles, las muestras pueden obtenerse de la garganta o de la región anal. Esto permite detectar el virus incluso en etapas tempranas de la infección. El tratamiento depende de los síntomas de cada persona, pero generalmente incluye: Los especialistas también aconsejan mantener las heridas limpias y evitar el contacto cercano con otras personas mientras dure el período de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión.