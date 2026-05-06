La industria mexicana de dispositivos médicos ocupa el quinto lugar de exportación del ranking mundial. México es el principal exportador en América Latina en esta industria que genera u$s 22,000 millones, resaltó Joao Carapeto, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID). Durante la inauguración del Medical Devices Innovation Summit, Javier Dávila Torres, director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, agregó que la política pública del gobierno ha potenciado el sector que ha generado más de u$s 15,000 millones de dólares anuales y alrededor de 130,000 empleados. Carapeto aseguró que esta industria —que actualmente vale u$s 5 millones de dólares en términos de mercado en México— tendrá un mayor peso en los próximos años debido a un cambio demográfico en el país. Para 2030, el 20% de la población entrará a la tercera edad, un momento en el que será muy relevante los dispositivos médicos para asegurar el tratamiento de enfermedades que mejoren los diagnósticos, tratamientos y la calidad de vida de los pacientes. Este contexto es idóneo para dar el salto de la manufactura a lainvestigación, incitó el presidente de la AMID, que agrupa a alrededor de 50 empresas líderes en el sector, las cuales operan más de 49 plantas de manufactura en México. “Es una oportunidad de generar inversión en México y desarrollar a México como un hub de innovación e investigación médica con talento mexicano”, dijo el presidente de la asociación que representa al 60% del sector de dispositivos médicos. El Dr. David Kershenobich, secretario de Salud, mencionó que, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, se está trabajando para lograr la modernización continua de hospitales y centros de salud en donde la industria de dispositivos médicos juega un papel muy importante. “Y es que desde los más sencillos, como las suturas y gasas, hasta los más avanzados, como los ventiladores o máquinas de resonancia magnética, todos los dispositivos médicos tienen un papel fundamental en la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de enfermedades”, detalló. En este sentido, el Dr. Gustavo Acosta Altamirano, director de investigación del Hospital General de México, informó que recientemente se incorporó un área de 1,000 m² para crear un centro avanzado de investigación e innovación en los terrenos del hospital, que este año cumple 121 años de su fundación. Este espacio de investigación tendrá un enfoque en la medicina personalizada que analizará el metabolismo de los pacientes. Kershenobich agregó que buscan también incentivar inversiones a largo plazo por parte del sector privado, incluyendo la construcción de plantas especializadas y el desarrollo de investigación clínica en México. “Todo esto nos da la oportunidad de generar empleo y crecimiento para científicos y técnicos mexicanos”. Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo durante su intervención que como parte del Plan México, el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que más componentes de los dispositivos se produzcan en México. Encinas resaltó que del total de las compras públicas, las de dispositivos médicos representan el 5% del producto interno bruto nacional (PIB), ya que uno de cada 3 pesos de estas compras son de dispositivos médicos. A los dispositivos médicos se destina MXN $82,000 millones de pesos y sólo se encuentra debajo de farmacéutica y obra pública. El subsecretario ejemplificó que en la compra del IMSS de dispositivos médicos de alta gama, la compra más alta en su historia, de un presupuesto original de MXN $3,154 millones de pesos, se gastaron MXN$ 1,747 millones de pesos, un ahorro del 45%. “Este ahorro no es para guardarlo en nuestros bolsillos, sino para seguir equipando hospitales, es el resultado de cuando se compra con transparencia”, resaltó Encinas Nájera. “Juntos hemos logrado eliminar convocatorias dirigidas, hemos logrado hacer competir modelos y tecnologías equiparables, y una auténtica competencia abriendo las puertas a más competidores y creando subastas inversas”, dijo el representante de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.