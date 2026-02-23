El reporte Consejos para ahorrar en viajes de Expedia 2026, elaborado a partir del análisis de millones de reservaciones en Expedia.mx y un estudio con consumidores mexicanos, identificó los mejores momentos para encontrar vuelos económicos este año. Los hallazgos apuntan a patrones concretos que pueden marcar una diferencia real en el precio final del boleto. Según el análisis, el viernes es el día más conveniente tanto para reservar, con un ahorro promedio del 4%, como para volar, con tarifas hasta 6% más bajas. En rutas domésticas, el martes resulta el día más barato para despegar, mientras que el jueves es el más caro, con una brecha de hasta 12% entre ambos. Febrero se posiciona como el mes más económico para volar desde México, con un ahorro de hasta 43% frente a diciembre, equivalente a unos 2,100 pesos por boleto. Además, es el mes con menor afluencia aérea, en contraste con julio, el más saturado. Las fechas con menos tráfico son el 23 de febrero, el 9 y 23 de marzo, y el 6 de abril, mientras que el 17 de julio, el 12 de septiembre, el 14 de noviembre y el 26 de diciembre concentran la mayor cantidad de viajeros. Sobre la anticipación ideal, el reporte advierte que reservar con demasiado tiempo no siempre garantiza el mejor precio. Para vuelos nacionales el punto óptimo ronda los 180 días, y para los internacionales el mejor precio aparece entre 8 y 14 días antes de la salida. El domingo, por su parte, es el día con menor saturación en aeropuertos. Los hábitos de los viajeros mexicanos también están cambiando. El 48% viaja solo con equipaje de mano, el 26% planifica escalas largas para conocer una ciudad adicional y el 37% admite que usaría ropa extra para evitar el costo del equipaje documentado. Las micro vacaciones de 24 horas siguen creciendo, con Houston, Dallas, Miami, Los Ángeles y San Antonio entre los destinos más buscados. En materia de rutas, Expedia reporta caídas de precio del 30% o más respecto al año anterior. Toluca, Acapulco y Tijuana figuran entre los aeropuertos más económicos, con tarifas por debajo de 1,700 pesos en rutas nacionales y de 5,100 pesos en internacionales. Con datos claros sobre días, meses, anticipación y puntos de salida, 2026 se perfila como un año estratégico para viajar desde México si se toman las decisiones correctas al momento de planificar.