El año pasado la llegada de visitantes europeos a Los Cabos aumentó 70% y este año esperan recibir un incremento similar, aseguró Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

En entrevista con El Cronista, el directivo aseguró que el incremento de los visitantes europeos a Los Cabos se debió a la mejora en la conectividad desde Europa, con el vuelo directo proveniente de Frankfurt, Alemania, así como la conectividad desde la Ciudad de México.

Los Cabos, Baja California Sur. Cortesía Fiturca

Fiturca participó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el encuentro más grande del mundo para la promoción de turismo.

En este sentido, Esponda destacó que las actividades que realizaron en Madrid, España, destacó el seguimiento a la promoción de la oferta que tiene Los Cabos para el mercado europeo.

“Tuvimos acuerdos y negociaciones con los principales operadores del mercado español y aprovechamos la reunión para definir toda la agenda de 2026”, detalló el director de Fiturca.

En particular, añadió, los visitantes españoles al destino de Baja California Sur tuvo un incremento anual de 50%, por lo que la visita a la Fitur se convierte en un punto estratégico para la diversificación del turismo local, añadió Esponda.

El año pasado, Los Cabos logró consolidarse como el tercer destino con más turistas internacionales en el país, solo detrás de la Ciudad de México y Cancún, a lo que se suma una derrama económica promedio que duplica el promedio nacional por visitante extranjero.

Mercado con potencial

Esponda señaló que hasta el momento, los visitantes europeos representan aproximadamente 2% del total, pero el objetivo del fideicomiso es diversificar la fuente de turismo del destino para disminuir la dependencia de los visitantes estadounidenses.

Otra meta, abundó, es ampliar la llegada de turistas españoles y de otros países, como Italia, Reino Unido o Alemania.

Uno de los principales atractivos para los visitantes europeos es el buceo, pues Esponda destacó que los turistas y operadores buscaban la oferta de Los Cabos para generar paquetes y visitas.

“Ellos tienen muchas opciones de buceo, pero las características únicas que ofrece la región con el arrecife que está fuera del área tropical, lo cual es raro, y que además están haciendo investigaciones porque el arrecife del Mar de Cortés está resistiendo mucho mejor el calentamiento global”, destacó Esponda.

Añadió que el perfil del viajero europeo de Los Cabos se enfoca en tener contacto con la naturaleza, experiencias gastronómicas y la interacción con la comunidad.

“Es un mercado mucho más activo en la realización de actividades y en la derrama que genera el destino y es un nuevo cliente que viene a complementar la oferta del destino”, destacó.