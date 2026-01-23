México quiere seguir siendo un jugador de peso en las grandes ligas del turismo mundial con una meta ambiciosa: escalar del sexto al quinto país más visitado del planeta antes de que termine el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Esta ruta de viaje la trazó la administración justo al término de en un año en el que los viajes internacionales marcaron un récord de 1,520 millones de llegadas, regresando a niveles pre-pandemia.

Asimismo, se vio un crecimiento global de 4% impulsado por Europa, África y Asia-Pacífico, mientras América apenas avanzó 1%, de acuerdo con el Barómetro de ONU Turismo.

El gobierno federal fundamenta su optimismo presumiendo un aumento de 13.8% en el número de visitantes de enero a noviembre de 2025, más turistas que dejan una derrama cercana a u$s 31,220 millones, y prepara una ofensiva de festivales culturales en varias ciudades del país con énfasis en la riqueza de los pueblos originarios como gancho de atracción internacional.

En su conferencia, la presidenta comentó que es “un buen símbolo” que los reyes de España hayan pasado al pabellón de México en la Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en ese país. Se mostró abierta a invitarlos al país, sin comprometerse a hacerlo.

Previamente, el expresidente Andrés Manuel López les había pedido una disculpa pública por “La Conquista”.

Sheinbaum destacó en la Feria Internacional de Turismo el reconocimiento otorgado a Tequisquiapan, Querétaro por “La mejor villa navideña de México”.