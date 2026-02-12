Una grupo de legisladores estadounidenses busca integrar la industria del turismo en la renegociación del Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que por ahora no lo incluye formalmente. Se trata de una iniciativa llamada Ley de Resiliencia del Turismo y los Viajes del T-MEC (USMCA Travel and Tourism Resiliency Act). Esta inicaitiva crearía un Grupo de Trabajo Comercial de Viajes y Turismo. Básicamente, se trata de blindar la industria turística en estos tres países, dado el enorme intercambio de viajeros y las dimensiones colosales del negocio que genera, tanto en ingresos como en empleo y desarrollo. La iniciativa plantea crear un grupo permanente de trabajo turístico dentro del T-MEC para coordinar políticas, eliminar barreras a los viajes y elevar la competitividad de Norteamérica como destino global. También buscaría mejorar infraestructura, accesibilidad y coordinación con el sector privado, incluyendo aerolíneas, hoteles y agencias. Del lado mexicano, las principales instituciones que normalmente participarían en este tipo de mecanismos son la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Economía —como responsable del tratado—, la Secretaría de Relaciones Exteriores y organismos empresariales como el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). La coordinación trilateral también permitiría estrategias conjuntas de promoción y mayor resiliencia frente a crisis económicas, sanitarias o logísticas que afecten los flujos de visitantes. Aunque aún es una iniciativa legislativa, la idea del plan incluye reducir tiempos de espera, agilizar procesos migratorios y fortalecer la experiencia transfronteriza, lo que podría traducirse en viajes más rápidos y menos fricción en cruces terrestres y aéreos. El turismo es un motor clave para la región. En EE.UU. el sector generó u$s 1.3 billones de dólares, en tanto que en México, de acuerdo con Turismo, la industria genera 8.6% del PIB, lo que a números hasta septiembre de 2025 representaba MXN $2.6 billones de pesos. México se perfila como uno de los principales ganadores turísticos rumbo al Mundial 2026, con la Ciudad de México destacando entre los destinos con mayor interés anticipado de viajeros internacionales, según tendencias de reservas y búsquedas publicadas por Airbnb. El partido México vs. Sudáfrica del 11 de junio en la capital mexicana aparece entre los encuentros con mayor demanda de hospedaje en la plataforma, reflejo del atractivo deportivo y turístico del país. El informe indica que viajeros de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá lideran las búsquedas globales para el torneo, mientras que México también figura entre los países que más exploran viajes internacionales vinculados a los partidos. Las tendencias anticipan una fuerte derrama para las ciudades sede mexicanas y un impacto indirecto en destinos cercanos gracias al fenómeno de “viajes puerta de entrada”, donde aficionados amplían su recorrido más allá de los estadios. En el contexto regional, Colombia destaca como uno de los países que impulsa el interés por partidos en Estados Unidos, como el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles, lo que refleja el creciente peso del turismo deportivo latinoamericano. Argentina, por su parte, sobresale por registrar las estancias más largas durante el torneo entre todos los países analizados, lo que podría traducirse en mayor gasto turístico regional. El reporte también señala que más de la mitad de los viajes previstos corresponden a familias o grupos, con preferencia por alojamientos amplios y accesibles —muchos por debajo de 500 dólares por noche—, una tendencia que podría beneficiar particularmente a anfitriones mexicanos y a economías locales en ciudades sede. La industria mexicana de vehículos pesados arrancó 2026 en su momento más delicado en años. Tras acumular más de un año de retrocesos, el sector enfrenta una tormenta perfecta marcada por desplomes en ventas, producción y exportaciones, lo que ya encendió alertas entre fabricantes y proveedores. De acuerdo con datos recientes del sector retomados por El Cronista México, las ventas al mayoreo registraron una caída anual de 35.7% en el arranque del año, mientras que la producción se desplomó 51.9% y las exportaciones retrocedieron 53.8% frente al mismo periodo de 2025. Esta caída refleja tanto la debilidad de la demanda interna, como el enfriamiento de los pedidos internacionales y el endurecimiento de las condiciones financieras para transportistas. Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), advirtió que el sector se encuentra en una etapa crítica que requiere medidas urgentes para evitar una mayor erosión de la industria. “México ha construido un liderazgo global en vehículos pesados que hoy está bajo presión. Sin un mercado interno fuerte y condiciones adecuadas para invertir, ese posicionamiento puede deteriorarse”, señaló. Arzate subrayó que una de las prioridades debe ser la renovación de la flota nacional, cuya edad promedio ronda los 19 años. “Actualizar las unidades no solo impulsa la seguridad y la eficiencia energética, también dinamiza la cadena productiva nacional”, afirmó. Además, pidió frenar la importación de camiones usados desde EE.UU. y reforzar las compras públicas de unidades fabricadas en México. El impacto ya comienza a sentirse en el empleo. Algunas empresas estiman ajustes de hasta 20% en sus plantillas si la tendencia negativa persiste durante el año.