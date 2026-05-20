Adiós para siempre a las listas de morosos | El Gobierno inició la limpieza del buró de crédito de miles de personas.

El Gobierno de México inició un proceso de limpieza del buró de crédito para miles de mujeres productoras y pequeños productores de Michoacán que mantenían deudas impagables con la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND). La medida forma parte del programa federal “Volver a Crecer”.

A través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), las autoridades informaron que 2,800 personas serán beneficiadas con la liberación total de sus adeudos y la actualización de sus registros financieros, lo que les permitirá volver a solicitar créditos en instituciones bancarias.

El programa “Volver a crecer” proporciona 4 beneficios. Gobierno de México

El programa “Volver a Crecer” cancelará deudas y actualizará historiales crediticios

La directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, explicó que el programa busca brindar una nueva oportunidad a productores que quedaron atrapados en créditos que se volvieron imposibles de pagar. El objetivo es recuperar su capacidad productiva y mejorar su situación financiera.

En Michoacán, el programa beneficiará con la liberación total de deuda a 860 mujeres productoras y 1,940 pequeños productores.

Además, otro grupo podrá acceder a descuentos y reestructuración de pagos para regularizar sus créditos pendientes.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Los beneficios anunciados incluyen:

Carta de finiquito total de los créditos.

Desistimiento de acciones legales por adeudos.

Liberación de garantías y documentos.

Actualización en el buró de crédito.

Posibilidad de solicitar nuevos créditos bancarios.

El Gobierno federal señaló que la actualización en el buró de crédito permitirá que miles de personas dejen atrás su historial de morosidad y puedan reintegrarse al sistema financiero formal con acceso a nuevas opciones de financiamiento.

También habrá descuentos y reestructuración de pagos para productores con deudas mayores

El programa contempla un segundo esquema dirigido a productores con adeudos más altos. En estos casos se aplicará un descuento del 30% sobre la deuda total y el 70% restante podrá pagarse en mensualidades de hasta 36 meses.

Chau a la lista del buró

Las autoridades estiman beneficiar bajo esta modalidad a 250 mujeres productoras y 1,592 pequeños productores en Michoacán. El apoyo está dirigido a personas con adeudos que van desde aproximadamente 248 mil pesos hasta 10 millones de pesos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el programa representa “un verdadero acto de justicia social” para productores que habían perdido capacidad económica y que ahora podrán regularizar su situación financiera y productiva.

Los municipios con más beneficiarios son:

Los Reyes: 321 beneficiados.

Zitácuaro: 321 beneficiados.

Tuzantla: 255 beneficiados.

José Sixto Verduzco: 170 beneficiados.

Arteaga: 167 beneficiados.

El Gobierno recordó que el trámite es totalmente gratuito y personal, por lo que pidió a la población no dejarse engañar por supuestos gestores o intermediarios.

Las personas interesadas pueden acudir a oficinas habilitadas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora para recibir atención directa.