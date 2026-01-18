Las gestiones por el acta de nacimiento han incorporado durante la segunda mitad de 2025 un nuevo requisito que los ciudadanos deberán cumplir para su obtención.

Desde el Gobierno de México se mantiene actualizada la lista de pasos necesarios para tramitar el documento que acredita la identidad de cada individuo.

En este sentido, aunque la digitalización ha permitido optimizar los procesos burocráticos, también ha introducido nuevas condiciones. Se recomienda revisar todos los detalles al respecto.

Cambió el trámite del acta de nacimiento en todo el país: este requisito será obligatorio para poder obtenerla (foto: archivo).

Información y trámites que permite el acta de nacimiento

El acta de nacimiento constituye uno de los documentos de identidad más importantes del país, ya que acredita el nombre, nacionalidad y origen de cada ciudadano.

Cabe recordar que la solicitud del acta de nacimiento se realiza a través de la plataforma oficial del Gobierno www.miregistrocivil.gob.mx y requiere no solo ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) -otro dato que identifica a los ciudadanos de México- sino también el acceso a Llave MX, además de pagar el costo correspondiente.

El mismo permite que cada habitante pueda hacer ejercicio de sus derechos y acceda a servicios básicos como educación, salud, voto, trámite de pasaporte o credenciales, además de otros procesos legales.

¿Cómo obtener el acta de nacimiento por internet?

Para llevar a cabo la tramitación del acta de nacimiento, es esencial seguir un procedimiento claro que comprende:

Iniciar sesión con su Llave MX .

Seleccionar la opción “ Actas de Nacimiento ”.

Ingresar su CURP y datos de filiación.

Realizar el pago correspondiente, teniendo en cuenta que este varía según la entidad.

Descargar el acta de nacimiento. Asegúrese de obtener el PDF para imprimir en hoja blanca tamaño carta.

¿Cuál es el costo del acta de nacimiento?

Cabe señalar que la gestión del acta de nacimiento implica un costo variable, el cual depende del estado en el que se realice el trámite: