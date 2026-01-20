La presencia de aviones militares de Estados Unidos sobre Toluca activó alertas y consultas en la región luego de que México y EE.UU. reconocieran movimientos aéreos vinculados a cooperación y entrenamiento. La situación quedó enmarcada por una advertencia de seguridad aérea comparable a la aplicada previamente en Venezuela.

La alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA), difundida mediante NOTAM, pidió a pilotos estadounidenses extremar precauciones por actividades militares e interferencias GNSS en rutas sobre el Pacífico y el Golfo de California, sin cambios operativos para el espacio aéreo mexicano.

¿Por qué hay aviones militares de Estados Unidos volando sobre Toluca?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay operaciones militares en territorio nacional. Confirmó, no obstante, que un avión militar estadounidense aterrizó en Toluca para trasladar a funcionarios de seguridad mexicanos a EE.UU. con fines de capacitación .

Desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) remarcaron que no se modifican las condiciones del espacio aéreo. El episodio no implica cierres ni restricciones locales.

¿Qué alerta se emitió y por qué es similar a la de Venezuela?

La FAA emitió siete NOTAM dirigidos a operadores de EE.UU. en el Pacífico frente a México y otras regiones . El formato y el alcance replican avisos usados en Venezuela, según informó The New York Times, en contextos de vigilancia reforzada.

Claves de la alerta (servicio):

Riesgos potenciales a todas las altitudes , incluso en despegues y aterrizajes.

Zonas: regiones de información de vuelo de México (incluida la oceánica de Mazatlán), Centroamérica, Bogotá, Guayaquil y Panamá.

Vigencia: del 16 de enero al 17 de marzo .

Alcance: aplica a operadores y aeronaves civiles de EE.UU.

Especialistas interpretan que no anticipa ataques, sino mayor vigilancia. El contexto político suma ruido tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre acciones contra carteles, sin impacto operativo para vuelos comerciales en México.