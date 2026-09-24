La Embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante de trabajo en su sede diplomática de Ciudad de México. El anuncio fue comunicado por medio de las redes sociales oficiales y detallado en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La contratación es por medio de la Embajada de Estados Unidos en México para el cargo de Asistente de Coordinación de Recursos y está abierta a todos los solicitantes interesados que cumplan con el perfil.

“La Embajada de Estados Unidos en México busca “Resource Coordination Assistant” para apoyar la gestión administrativa, presupuestal y logística de actividades de Diplomacia Pública, además de coordinar calendarios y atender consultas de aliados y audiencias.No olvides crear una cuenta y postularte a través del sistema ERA, debes crear una cuenta”, Informó la Embajada de Estados Unidos en México.

Mexico City, Mexico August 16 2025. Facilities of the new United States Embassy in the western part of Mexico City. Fuente: Shutterstock Octavio Hoyos

Sueldo anual de 347,433.82 pesos mexicanos anuales con jornada de 40 horas semanales

Según el anuncio, la jornada laboral es completa con horario de trabajo de 40 horas semanale s con un sueldo anual de 347,433.82 pesos mexicanos ; la persona interesada deberá trabajar en CDMX, sin posibilidad de teletrabajo.

“Para los empleados locales, el salario bruto representa un monto anual en pesos mexicanos. El paquete de compensación y beneficios se detalla en la sección de beneficios”, remarcó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El contrato será indefinido pero estará sujeto a un periodo de prueba que deberá ser superado de forma satisfactoria. El Gobierno de Estados Unidos también advirtió que la postulación también implica una investigación de antecedentes. “La Misión de Estados Unidos en México busca candidatos elegibles y calificados para el puesto de Asistente de Coordinación de Recursos en la oficina de Diplomacia Pública”, aclaró la fuente.

Requisitos para el puesto de Resource Coordination Assistant de la Embajada de Estados Unidos en México

Adicionalmente a la investigación de antecedentes, los postulantes al cargo de Resource Coordination Assistant de la Embajada de Estados Unidos en México deberán obtener y mantener un certificado de seguridad y “podrían someterse a un examen médico previo al empleo”.

La oferta de trabajo quiere que el aspirante tenga un título universitario en alguna de estas carreras: “Administración de Empresas, Gestión Financiera, Contabilidad, Administración Pública, Relaciones Internacionales o un campo relacionado”. Se evaluará conocimientos en el manejo fluido de español e inglés Un año mínimo de experiencia en servicios administrativos, adquisiciones, atención al cliente o gestión de eventos .

Por otro lado, el postulante será evaluado en las siguientes áreas:

Se le evaluará en función de las cualificaciones y los requisitos que figuran en este anuncio de vacante.

Es posible que se le pida que complete una prueba de idioma o de habilidades previa al empleo.

Debe completar el formulario de solicitud y proporcionar los documentos requeridos.

Su solicitud debe cumplir con todos los requisitos y cualificaciones del puesto, incluyendo formación académica, experiencia, dominio de idiomas y cualquier conocimiento, habilidad o aptitud que se indique. Si no presenta una solicitud completa, esta podría ser descalificada.

Requisitos para el puesto de Resource Coordination Assistant de la Embajada de Estados Unidos en México. Embajada de Estados Unidos en México

Beneficios que tendrá la persona contratada al puesto

Los beneficios que ofrece la Embajada de Estados Unidos en México son los siguientes:

Remuneración basada en el mérito (premios salariales vinculados al desempeño).

Pagos de salario quincenales.

Desglose del salario bruto, incluyendo beneficios y complementos salariales tales como:

Salario base

Subsidio de asistencia social

Subsidio de ahorro

Subsidio para comidas

Subsidio de transporte

Subvención por participación en beneficios

Aguinaldo (bonificación navideña anual) y bono vacacional.

Días festivos en Estados Unidos y México (aproximadamente 20 al año).

17 días de vacaciones al año. Aumenta progresivamente.

Afiliación a IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Seguro médico y de vida privado.

Gimnasio en las instalaciones.

Los interesados podrán consultar detalles más específicos de la oferta en ERA JOBS. La Embajada de Estados Unidos te muestra cómo aplicar a sus ofertas en ERA JOBS en este instructivo. Tienen plazo hasta el 28 de septiembre del 2026.