La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) informó que, del 21 al 26 de septiembre, distintas unidades móviles recorrieron varios municipios de la entidad para agilizar el trámite de la licencia de conducir, un documento obligatorio para circular legalmente.

El operativo busca evitar las prolongadas filas que suelen registrarse en las oficinas fijas y acercar el servicio a quienes viven en localidades más alejadas de las cabeceras administrativas.

Si bien varias de estas sedes ya concluyeron su ciclo de atención, todavía hay ocho puntos que seguirán funcionando este jueves 24, viernes 25 y/o sábado 26 de septiembre, en un horario de recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas, con cierre de actividades a las 18:00 horas.

Las sedes exprés que siguen operativas

Estos son las donde todavía se puede tramitar la licencia en unidad móvil durante los últimos días de la semana:

Acolman (24, 25 y 26 de septiembre): Calzada de Los Agustinos No. 1, Col. Centro, C.P. 55870, Acolman de Nezahualcóyotl, frente al Palacio Municipal.

Coacalco (solo 24 de septiembre): Calle Severiano Reyes s/n, Col. Centro, C.P. 55700, Coacalco, frente a Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli (24, 25 y 26 de septiembre): Av. Primero de Mayo 100, Col. Centro Urbano, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli.

El Oro (25 de septiembre): Constitución 27 C, Col. Centro, C.P. 50600, El Oro de Hidalgo, a un costado del Palacio Municipal.

Tecámac (24 y 25 de septiembre): Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55740, Tecámac, frente a Palacio Municipal.

Tepotzotlán (24 y 25 de septiembre): Calle Virreinal Mz. 012, Barrio San Martín, C.P. 54600, Tepotzotlán, frente al Palacio Municipal.

Toluca (24 y 25 de septiembre, con dos direcciones distintas): el 24 en Calle Isidro Fabela esquina 5 de Mayo, Col. Valle Verde, C.P. 50140, Mercado Benito Juárez; y el 25 en Calle Aquiles Serdán 9, Mz. 007, Col. La Palma, C.P. 50265, Delegación Cacalomacán.

Villa Guerrero (24, 25 y 26 de septiembre): Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760, Villa Guerrero, frente al Palacio Municipal.

Las sedes exprés que siguen operativas en Estado de México para obtener la licencia de conducir sin filas. X/@SEMOV_Edomex

Qué documentos se necesitan y cuáles sedes ya no están disponibles

Para tramitar la licencia tipo C en estas unidades móviles, la Semov exige presentar:

el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (emitido por el SNDIF)

el Certificado Estándar de Competencias EEC1631

acreditar el examen de conocimientos correspondiente.

A esto se suman el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial vigente con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, que puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en el sitio sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion.

La unidad móvil de Zumpahuacán ya concluyó su período de atención

En contraste, el municipio de Zumpahuacán, que recibió a la unidad móvil el 22 y 23 de septiembre, ya no cuenta con este servicio disponible, al igual que aquellas sedes cuyo periodo de atención concluyó antes del jueves 24.