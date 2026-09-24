La CFE cortará la luz por mantenimiento y el servicio quedará suspendido de forma temporal en estas zonas de Tamaulipas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este jueves 24 de septiembre una suspensión temporal del suministro eléctrico en distintas comunidades de Tamaulipas. El corte tendrá una duración de aproximadamente ocho horas y estará relacionado con trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación de Comunicación de la División Golfo Centro de la CFE, la interrupción del servicio afectará a nueve localidades y sectores del municipio de Nuevo Morelos, donde se llevarán a cabo labores destinadas a conservar y mejorar las condiciones de la red eléctrica.

La CFE cortará la luz por mantenimiento y el servicio quedará suspendido de forma temporal en estas zonas de Tamaulipas Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A qué hora será el corte de luz?

La suspensión del suministro está programada para el jueves 24 de septiembre, de 09:45 a 17:45 horas. Durante ese periodo, los habitantes de las zonas contempladas deberán tomar precauciones ante la falta temporal de electricidad.

Las comunidades y sectores de Nuevo Morelos, Tamaulipas, que tendrán una interrupción del servicio eléctrico son:

Cabecera de Nuevo Morelos

Ejido Tanzapán

La Reforma

Francisco Villa

Lienzo Charro

Santa Cruz del Toro

Cruz Grande

Las Huertas

Las Huellas

¿Por qué habrá corte de luz?

La CFE explicó que la interrupción forma parte de los trabajos de mantenimiento programados en la infraestructura eléctrica. Estas labores buscan conservar la red en condiciones adecuadas y contribuir a la continuidad y confiabilidad del suministro para los usuarios de la región.

Ante el corte de luz temporal, la empresa recomendó a los habitantes de las localidades afectadas tomar las medidas preventivas necesarias para reducir posibles inconvenientes durante las ocho horas que permanecerá suspendido el servicio.