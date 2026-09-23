Estabilidad laboral, ambiente y oportunidades de crecimiento son algunos de los factores a considerar al momento de postularse a una propuesta laboral o permanecer en un mismo lugar de trabajo.

En el caso de la Generación Z (personas de 18 a 28 años) de Estados Unidos, existe un punto extra con el que muchos sueñan, incluso si no pueden priorizar por motivos económicos: dedicarse a una actividad que les permita ayudar a otros. Así lo especifica un informe de Making Caring Common con Gallup y la Walton Family Foundation.

Qué trabajo sueñan encontrar los jóvenes de Estados Unidos

El informe está basado en las respuestas a una encuesta web de Wallup Panel, que se realizó entre el 15 y el 22 de diciembre del año pasado a 2436 personas de entre 13 y 28 años.

El dato principal del trabajo reveló que 79% de estos jóvenes tienen una aspiración común en cuanto a su camino laboral: sueñan con tener en un futuro un trabajo que “principalmente” les permita dejar una huella positiva en la vida del resto.

El 79% de los encuestados asegura que le gustaría conseguir un trabajo donde pueda ayudar al resto. Shutterstock

Sin embargo, pese al deseo de poder realizar este tipo de actividad, casi la mitad de los encuestados respondió que podría evitar una de estas oportunidades por los siguientes tres motivos:

No pagan lo suficiente

Los consideran difíciles

Son emocionalmente agotadores

Cómo influye el ayudar a otros en la salud mental de los jóvenes, según el informe

Un dato curioso es que el 34% de los encuestados siente que otras personas no los necesitan y el 31% considera que no está causando un efecto especial en la vida del resto, profundizándose esta tendencia en los hombres.

Lo más llamativo es que quienes, por el contrario, consideran que realmente generan un impacto positivo en el resto, ya sea a través de la actividad que ejercen o en su vida, mostraron una posibilidad entre tres y cuatro veces mayor de sentir que sus propias vidas tienen sentido o propósito y esto se relacionó estrechamente con mejores indicadores de salud mental.