El SMN alerta sobre el impacto del huracán Polo, canales de baja presión y la onda tropical 41. Conoce las zonas que sufrirán el peor temporal hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la presencia de condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional para este jueves 24 de septiembre. La interacción de diversos fenómenos como el huracán Polo, canales de baja presión y la onda tropical núm. 41 originará precipitaciones severas y tormentas en varias regiones de México.

Estas condiciones de inestabilidad atmosférica generarán un ambiente de riesgo con lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, descargas eléctricas y granizo. El pronóstico del clima advierte a la población sobre posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades piden extremar precauciones.

Se vienen las lluvias intensas, granizo y vientos de hasta 90 km/h este jueves 24 de septiembre: los estados afectados. SMN

Huracán Polo y lluvias intensas en el occidente se hacen presentes este jueves

La circulación del huracán Polo mantendrá condiciones de alto riesgo al sur de las costas de Michoacán y Colima. Se pronostican lluvias intensas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit .

En paralelo, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en el noroeste provocarán lluvias muy fuertes en Chihuahua, lluvias fuertes en Sinaloa y Durango, y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior del país y la llegada de la onda tropical núm. 41 sobre el sureste y sur del territorio, combinados con una circulación ciclónica en la península de Yucatán, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, norte, centro y oriente de México, destacando lluvias intensas puntuales en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Se vienen las lluvias intensas, granizo y vientos de hasta 90 km/h este jueves 24 de septiembre: los estados afectados. SMN

¿Qué estados serán los más afectados este jueves?

El impacto del huracán Polo frente al Pacífico central, sumado a la onda tropical en el sureste y sistemas en el noroeste, dejará acumulados críticos de agua en las siguientes regiones:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chihuahua.

Vientos fuertes, oleaje elevado y granizo

El SMN alertó sobre las peligrosas condiciones en las costas y fronteras del país:

Vientos y rachas fuertes de hasta 90 km/h : el huracán Polo provocará oleaje elevado y rachas fuertes en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que un sistema frontal aproximándose a la frontera norte propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.

Fenómenos asociados: las tormentas eléctricas de este jueves podrían estar acompañadas de caída de granizo y vientos capaces de derribar árboles o anuncios publicitarios.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, el golfo de México y la península de Yucatán.