Nuevos cambios para reclamar una cuenta Afore: los dos criterios clave que estableció la Suprema Corte

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en México es posible heredar una cuenta Afore si el titular de la cuenta falleció . No obstante, es posible cumplir ciertos requisitos para cobrar el dinero y respetar los cambios recientes confirmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En detalle, el máximo tribunal aprobó ciertos cambios en el sistema de Afores, vinculados a la dependencia económica y la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Nuevos cambios para reclamar una cuenta Afore: los dos criterios clave que estableció la Suprema Corte SCJN

Criterios de Suprema Corte para heredar una cuenta Afore

En los últimos meses, dos criterios emitidos por la Suprema Corte modificaron las condiciones para reclamar los recursos de una cuenta Afore tras el fallecimiento de su titular.

El primero surgió de una contradicción de criterios resuelta en noviembre de 2025 y establece un cambio para los descendientes mayores de edad, como hijos y nietos. A partir de esta resolución, ya no es necesario acreditar que existía una dependencia económica con el trabajador fallecido . Para iniciar el reclamo, deben comprobar:

Parentesco directo

Que no existen otros beneficiarios con un derecho preferente

A raíz de este criterio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la CONSAR pusieron en marcha un procedimiento simplificado denominado “Retiro por Beneficiarios-IMSS”. El mecanismo elimina la exigencia de presentar constancias de dependencia económica o certificados de convivencia , documentos que anteriormente podían ser requeridos para acreditar el derecho ante las administradoras.

El segundo criterio está relacionado con el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La Corte determinó que los beneficiarios de una cuenta Afore no deben pagar este impuesto cuando los recursos son entregados a personas que fueron designadas por el trabajador ante la administradora.

En este caso, el Pleno de la SCJN desechó, por seis votos contra tres, un proyecto que planteaba gravar estos recursos. Sin embargo, la resolución no establece un mecanismo automático para devolver el dinero a quienes ya hubieran sufrido una retención de ISR.

Por este motivo, es importante conservar la documentación relacionada con el trámite, incluidos los comprobantes de pago, las constancias de retención -en caso de que existan- y los documentos proporcionados por la Afore.

¿Es heredable la Afore?

No todos los recursos acumulados en una cuenta individual se heredan bajo las mismas condiciones . La legislación distingue entre los distintos componentes del ahorro para el retiro, y el acceso a cada uno depende del régimen de seguridad social bajo el cual haya cotizado el trabajador.

En el caso de quienes estuvieron sujetos a la Ley del Seguro Social de 1973, los beneficiarios pueden reclamar los recursos correspondientes a Retiro 97, Vivienda 97, SAR 92 y Vivienda 92. Para los trabajadores que cotizaron bajo la legislación de 1997, en cambio, aplican los recursos de SAR 92 y Vivienda 92.

Los aportes voluntarios tienen un tratamiento diferente. Estos recursos pueden ser reclamados sin necesidad de iniciar un juicio sucesorio, independientemente de la situación en la que se encuentre el resto de la cuenta individual.

Por ello, incluso cuando el proceso para recuperar otros componentes del ahorro puede ser más complejo, las aportaciones voluntarias suelen contar con un procedimiento específico y más directo para ser entregadas a los beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios legales del Afore?

La legislación contempla dos tipos de beneficiarios para una cuenta Afore, y cada categoría tiene condiciones diferentes para acceder a los recursos acumulados por el trabajador.

Beneficiarios legales

Aquellos que tienen derecho por disposición de la ley. En este grupo se encuentran el cónyuge o concubino, los hijos menores de 16 años -o hasta los 25 si continúan sus estudios dentro del sistema educativo nacional- y los ascendientes que dependían económicamente del trabajador y vivían en el mismo hogar. El orden de prelación se establece conforme al artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Beneficiarios designados o sustitutos

Personas que el titular de la cuenta registra directamente ante su Afore, tengan o no algún vínculo familiar con él. Es posible designar hasta cinco personas y determinar qué porcentaje del ahorro corresponde a cada una. Esta distribución puede modificarse en cualquier momento durante la vida del titular.