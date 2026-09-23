El ISSSTE ofrece licencia y subsidio por cuidados médicos oncológicos: quiénes pueden acceder y cuánto dura.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, ofrece la posibilidad a sus empleados la posibilidad de acceder a una licencia y subsidio por cuidado médicos oncológicos, por su puesto, este beneficio cumple con un número de requisitos que se deben cumplir para poder solicitarlo.

El ISSSTE ofrece a padres de menores de 16 que precisan de cuidados médicos oncológicos, la posibilidad de que uno de los dos pueda tomarse una licencia sin goce de sueldo de 1 hasta 28 días consecutivos. Este beneficio ofrece la posibilidad de solicitar un subsidio al padre que pidió la licencia.

La licencia por cuidados médicos oncológicos se puede renovar, “siempre y cuando la acumulación de períodos no exceda los 364 días a lo largo de un lapso de tres años a partir de la fecha de la emisión de la primera licencia”.

¿Cuándo se recibe el pago y dónde concluye el trámite? ISSSTE

Requisitos para pedir la licencia del ISSSTE por cuidados médicos oncológicos

La licencia por cuidados médicos oncológicos la puede solicitar la madre o el padre trabajador activo ante el consultorio médico del profesional que lleve el tratamiento del paciente oncológicos. El Organismo aclaró que se puede pedir ya sea por hospitalización o bien por urgencias.

Estos son los dos requisitos:

Ser madre o padre trabajador vigente en la modalidad que incluya el seguro de salud (excepto en continuación voluntaria en el régimen obligatorio). Que el paciente sea menor de 16 años y su registro afiliatorio se encuentre vigente.

El padre o madre que haya solicitado este beneficio , podrá acompañar a su hijo menor de 16 años en momentos claves de su tratamiento como lo son: hospitalización, quimioterapia, radioterapia y/o cuidados paliativos.

“La solicitud debe realizarse dentro de los primeros tres días naturales después del inicio del tratamiento u hospitalización (no hay retroactividad)” , indicó el ISSSTE.

Para mayor información comunícate a la línea ASISSSTE al 55 4000 1000, opción 2: orientación e información en México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué es el subsidio por cuidado médicos oncológicos, SCMO

Según informa el ISSSTE, este apoyo económico o subsidio abarca un 60% del sueldo mensual del padre cotizante y se puede pedir “por una o más Licencias por Cuidados Médicos Oncológicos expedidas durante el año en curso”.

Para pedir este subsidio, el interesado deberá llevar a cabo los siguientes pasos.

Corrobora que tu historial de cotización se encuentre actualizado a través del portal: oficinavirtual.issste.gob.mx; si no, solicita la actualización en el área de Recursos Humanos de tu Dependencia.

Verifica que cuentes con 210 días cotizados en un período de 12 meses anteriores a la fecha de diagnóstico.

Si no cumples con la condición anterior, podrás solicitarlo para las licencias subsecuentes que tramites una vez que alcances 360 días de cotización ininterrumpidos.

Preséntate en el área de pensiones de la oficina de representación estatal o regional que te corresponda, con la documentación requerida.

El pago del subsidio se hará efectivo cuando el ISSSTE compruebe que los requisitos se cumplen de forma satisfactoria y que la documentación presentada está en regla y completa. “Recibirás el pago por medio de transferencia electrónica dentro de los próximos 30 días hábiles”, informó el organismo.

El ISSSTE ofrece licencia y subsidio por cuidados médicos oncológicos: quiénes pueden acceder y cuánto dura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Documentos para tramitar el subsidio del 60% del sueldo en caso de SCMO

El Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Oficina de Representación Estatal y Regional le hará la entrega al solicitante del Formato de Acuse de Recepción de Documentos para el Trámite del Subsidio por Cuidados Médicos Oncológicos que se deberá requisitar y adjuntar con el resto de la documentación.

Copia del formato de solicitud de la primera Licencia por Cuidados Médicos Oncológicos que tramitaste. Las Licencias por Cuidados Médicos Oncológicos por las que requieren el subsidio, expedidas durante el año calendario en curso. Cédula de identificación fiscal. Clave Única de Registro de Población ( CURP ). Estado de cuenta bancario a tu nombre, que contenga la CLABE, con vigencia hasta 3 meses previos a la fecha de este trámite.

El artículo 37 Bis de la Ley del ISSSTE aclara lo siguiente: “El Instituto podrá expedir a alguno de los padres trabajadores asegurados, que se situé en el supuesto previsto en el párrafo que antecede, una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones de éstos tengan conocimiento de tal licencia”, en otras palabras, el ISSSTE emite la constancia para acreditar el cáncer y el tratamiento ante la empresa o jefe de la persona que solicitó la licencia.