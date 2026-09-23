Donald Trump calificó a México como el “epicentro” de la violencia narco ante la ONU: comparó a los cárteles con el ejército islámico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a señalar a México durante su participación este martes 22 de septiembre en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. Durante su discurso, calificó al país como el “epicentro” de la violencia relacionada con los cárteles del narcotráfico.

El mandatario estadounidense también comparó a estas organizaciones con ISIS y defendió el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para combatirlas. Sus declaraciones volvieron a colocar la seguridad y el narcotráfico entre los principales temas de la relación entre Washington y Ciudad de México.

Sin embargo, Trump también destacó el vínculo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Durante la misma intervención afirmó que Estados Unidos mantiene una “muy buena relación” con México y sostuvo que ambos países habían logrado avances en materia de seguridad.

Trump calificó a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles

Durante su intervención ante los representantes de los países miembros de Naciones Unidas, Trump afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente”. El presidente estadounidense cuestionó además la situación de seguridad en la frontera entre ambos países.

En ese contexto, sostuvo que “es inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de aproximadamente 2.000 millas con un territorio que, según su caracterización, está controlado por cárteles.

A continuación, Trump afirmó que “México debe recuperar el control de su territorio” frente a esas organizaciones. Se trata de una declaración del mandatario estadounidense sobre la situación mexicana y no de una descripción independiente de la situación territorial del país.

Las declaraciones se produjeron en un momento de presión bilateral por las políticas de seguridad y narcotráfico. La presidenta Sheinbaum ha sostenido que la cooperación con Estados Unidos debe respetar la soberanía de México y rechaza una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Trump comparó a los cárteles con ISIS

Trump también se refirió directamente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Durante su discurso afirmó que su administración las había designado como organizaciones terroristas extranjeras y que había puesto en marcha acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra ellas.

En uno de los pasajes más contundentes de su intervención, el presidente estadounidense afirmó: “Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”. También sostuvo que estas organizaciones utilizan el asesinato, la tortura, la extorsión y otros delitos como instrumentos de terror.

Trump agregó que, según su postura, los integrantes de los cárteles “deberían ser asesinados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos”. Estas expresiones corresponden a las declaraciones realizadas por el presidente ante la Asamblea General de la ONU.

Trump sostuvo que “es inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de aproximadamente 2.000 millas con un territorio que, según su caracterización, está controlado por cárteles. Fuente: Shutterstock

Durante el mismo tramo del discurso, Trump afirmó que Estados Unidos había realizado “decenas de ataques” contra embarcaciones que su Gobierno vincula con los cárteles. Al tratarse de una cifra y una descripción proporcionadas por el propio mandatario, la nota las presenta como declaraciones de Trump y no como un dato verificado de manera independiente.

Trump destacó la “muy buena relación” con México

Pese a sus críticas, Trump dedicó parte de su discurso a destacar la relación con el Gobierno mexicano. “Estoy muy orgulloso de decir que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano”, afirmó ante la Asamblea General.

El mandatario agregó que Estados Unidos había logrado “grandes avances, muy grandes avances con México” y sostuvo que el Gobierno mexicano tampoco quiere a los cárteles en su territorio.

Trump también señaló que, cuando se consiga reducir el poder de estas organizaciones, “toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso donde vivir y prosperar”. La declaración formó parte de su argumento sobre la cooperación regional en materia de seguridad.

Cuba también estuvo presente durante el discurso

Trump dedicó otro tramo de su intervención a Cuba. El presidente estadounidense afirmó que su Gobierno busca un cambio en la situación de la isla y calificó al régimen cubano como un “Estado fallido”.

Durante sus declaraciones, Trump sostuvo que “va a caer” y afirmó que su administración estaba ejerciendo una presión que, según sus palabras, era la mayor que el Gobierno cubano había enfrentado.

El mandatario también aseguró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estaba llevando adelante negociaciones con La Habana. Durante ese momento del discurso, la delegación cubana abandonó la sala, un hecho registrado por distintos medios que cubrieron la Asamblea General.

Groenlandia y otros temas de política exterior

Otro de los asuntos mencionados por Trump fue Groenlandia. El presidente estadounidense se refirió a un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia y destacó su importancia para la defensa del territorio estadounidense y de Europa.

El acuerdo fue firmado el mismo 22 de septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, según Associated Press, y contempla medidas destinadas a reforzar la seguridad en el Ártico y ampliar determinadas capacidades militares estadounidenses en Groenlandia.

El discurso de Trump ante la ONU también incluyó referencias a Irán, inmigración, Venezuela, Ucrania y la política exterior estadounidense, en una intervención en la que el presidente defendió una mayor utilización del poder militar de Estados Unidos cuando, según su postura, estén en juego los intereses nacionales.