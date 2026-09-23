"Cuando una convocatoria sea publicada oficialmente, aparecerá en la sección 'Convocatorias abiertas', junto con el enlace correspondiente", aclaró el Gobierno de México.

Seis nuevas oportunidades para estudiar con un beca en el exterior siguen abiertas. El Gobierno de México y La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID dieron a conocer el listado de países y organismos con becas activas para estudiar.

El Gobierno de México aclara que en esta oportunidad la AMEXCID no es la encargada y/o responsable de coordinar y/u otorgar las becas para estudiar en el exterior, en este caso, cumplen la función de “difusión, recepción documental, postulación o preselección”.

OEA ofrece becas de estudio OEA-UDD | Universidad del Desarrollo en Chile 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las 6 convocatorias abiertas para becas disponibles difundidas por el Gobierno de México

“La selección y asignación final de las becas corresponde al gobierno, organismo o institución oferente, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada convocatoria”, indicó el Gobierno de México.

Italia | IILA-MAECI/DGCS para ciudadanos latinoamericanos para el Año 2027: Beca para especialización de posgrado y estancias de investigación. La fecha límite de inscripción es el 30 de septiembre del 2026.

Chile | Programa de Becas de Cooperación Sur Sur AGCID - República de Chile Convocatoria 2027: Beca para maestría con fecha límite de inscripción el 9 de octubre del 2026.

OEA- UNIR | Universidad Internacional de la Rioja 2026: beca para licenciatura, maestrías y diplomados. Fecha límite de inscripción el 19 de octubre del 2026.

Canadá | Programa de Colegiaturas Tipo Residente del Gobierno de la Provincia de Quebec INVIERNO 2027: Beca para maestría y doctorado con fecha límite de inscripción del primero de noviembre del 2026.

OEA-AUWCL | American University Washington College of Law 2026: beca para maestría con fecha límite de inscripción el 30 de noviembre del 2026.

OEA-UDD | Universidad del Desarrollo en Chile 2026: beca para certificación y programa de educación continua con fecha máxima de inscripción el 31 de enero del 2027.

Para conocer en detalle cada una de estas convocatorias, el Gobierno de México publicó los enlaces de cada una de estas convocatorias de becas en este link oficial de su sitio web.

China y Hungría abrirán convocatorias en noviembre

El Gobierno de México da a conocer en su sitio web los datos básicos de las convocatorias para que cada persona interesada pueda ir al sitio oficial del organismo o la universidad que la ofrece para que conozca las bases y condiciones.

Para noviembre, China y Hungría abrirán convocatorias para estudios becados.

China (licenciatura, perfeccionamiento del idioma chino, especialidad, maestría, doctorado y estancias de investigación)

Hungría (licenciatura, maestría, doctorado, cursos preparatorios y programas de formación especializada de posgrado)