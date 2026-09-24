¿Cuánto cuesta un Hércules?

La Fuerza Aérea Mexicana estará desembolsando por lo menos u$s 180 millones por el nuevo juguete que adquirieron esta semana.

Se trata, avisa el gigante aeroespacial estadounidense Lockheed Martin, de un C-130J Súper Hércules, el segundo de la nueva edición de esta venerable línea en la flota de la FAM.

Ni la empresa ni el gobierno mexicano dieron detalles del costo de esta aeronave, la segunda que se entrega este año y que el fabricante dice que convierte a México en la primera nación en América Latina en tener los Súper Hércules en su arsenal.

De acuerdo con el sitio especializado Military Machine, un Súper Hércules como los que ha adquirido la FAM cuesta unos u$s 100 millones para la U.S. Airforce. Sin embargo, para gobiernos extranjeros, el costo se eleva a entre 180 y 280 millones de dólares por unidad.

Para los compradores internacionales, el total del contrato es significativamente mayor debido a que las Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) incluyen el avión junto con piezas de repuesto, motores adicionales, aviónica especializada, equipo de apoyo, simuladores de vuelo y capacitación para la tripulación y el mantenimiento.

El que México tenga ya dos de estos aviones, tampoco es la gran cosa, si bien es el primero en la región en tenerlos en su flota. En la lista de clientes de Lockheed Martin, Egipto obtuvo 12 Súper Hércules en un contrato por u$s 2,200 millones (unos 183 millones por unidad). En tanto, Australia pretende adquirir 24, por un costo de hasta 6,500 millones de billetes verdes (más o menos 265 millones por cada uno).

La FAM ha tenido en su flota unidades Hércules desde hace décadas y ahora está en plan de renovación de este parque. De acuerdo con el proveedor, “El Súper Hércules proporciona a la FAM lo que ningún otro transporte aéreo táctico puede ofrecer: versatilidad multimisión certificada, rendimiento operativo probado, una verdadera presencia global, capacidades conocidas y una confiabilidad respaldada, todo sostenido por una red de apoyo integral que garantiza una disponibilidad operativa constante durante las próximas décadas”.

Vale la pena mencionar que el aparato anunciado en enero se desplegó al poco tiempo de su entrega con una misión relevante: asistir a Venezuela por los sismos de junio.

“El primer C-130J-30 fue utilizado para entregar suministros de emergencia, ayuda médica y personal a la zona del desastre. La segunda aeronave duplicará esa capacidad de respuesta, lo que permitirá a México mantener una asistencia humanitaria rápida en toda América Latina y reforzar su papel de transporte aéreo estratégico en apoyo a la seguridad regional”, dijo Lockheed Martin.

El zapato a la medida de Axo para JD Sports

El anuncio de que la firma británica JD Sports amarró el nudo con Grupo Axo para montar una cadena de tiendas en México recuerda ese dicho de que cada uno halla la horma de su zapato.

Esto porque de golpe y porrazo JD Sports tendrá 140 sucursales en un enorme mercado, ávido de productos deportivos, y Grupo Axo tendrá un portafolio muy valioso para reemplazar, o por lo menos complementar, sus propiedades TAF y Laces, dirigidas ambas a mercados distintos, como el de media clase y el de mayor poder adquisitivo.

Para JD Sports, esta jugada les permitirá aprovechar la expertise de su nuevo socio en aspectos clave como infraestructura, conocimiento del mercado local y huella logística, detonando así una estrategia de capital no muy elevado y de bajo riesgo para atacar un nicho de ropa deportiva que vale unos u$s 6,500 millones.

Así, en materia de capital allocation, JD adopta un enfoque capital-light e inteligente: en lugar de realizar cuantiosos desembolsos iniciales en infraestructura desde cero, aprovecha los más de 30 años de experiencia logística, comercial y operativa de Grupo Axo en el país. Axo operará bajo un esquema de franquicia pagando regalías, lo que permite a JD expandirse con bajo riesgo financiero mientras mantiene una estricta disciplina de capital.

En este sentido, analistas como AskTraders, señalan que el modelo de franquicia permite a JD Sports expandirse sin incurrir en grandes gastos de capital (CapEx) ni asumir deudas locales. JD genera ingresos recurrentes por regalías (royalties) y suministro de producto, mientras Axo absorbe el costo de conversión de tiendas, logística local y operación en campo.

En cuanto a una escala inmediata e impacto en valuación, destacan que el movimiento no es un “experimento piloto”, sino una entrada masiva con más de 140 tiendas físicas e infraestructura e-commerce ya instalada.

De acuerdo con Regis Schultz, el CEO de JD Sports, que se refiere a esta oportunidad como “Sexy México”, el despliegue de la marca en México no estará exento de desafíos en el contexto local.

En cuanto a seguridad y logística, la complejidad operacional en ciertas zonas del país exige robustecer la cadena de suministro, la prevención de pérdidas y la protección del inventario minorista.

Y en cuanto a volatilidad de divisas y macroeconomía, la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el peso mexicano, el dólar y la libra esterlina representa un factor a monitorear para mantener márgenes saludables, en un entorno de presiones acumuladas sobre el costo de vida de los consumidores.

A pesar de estas variables, la combinación entre la escala global de JD Sports y el conocimiento local de Axo posiciona a la alianza para dominar la categoría de moda deportiva y streetwear en los próximos años.

Del invierno al verano… la joya de la Corona

¿Los europeos no beben cerveza fría en invierno? Por lo menos en América Latina hemos crecido con la costumbre de echarnos unas frías sin importar el clima, a contrapelo de los europeos que, ¡horror!, beben sus cebadas tibias o calientes en invierno.

Pero, al parecer, solo es una leyenda urbana… Al menos para AB InBev, dueños de Grupo Modelo y su portafolio, que incluye Corona, Corona Light y Victoria.

Y es que para sorpresa de la propia empresa, los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, en Milán y Cortina, marcaron un hito para la marca Corona, que fue la reina del evento al llevarse el 57% de todas las ventas de bebidas en todos los recintos de este evento.

Como reveló ante inversionistas este miércoles (septiembre 23) Marcel Marcondes, el director global de marketing de la cervecera: “Vendimos más Coronas que agua”.

De acuerdo con Marcondes, “todos nos dijeron que sería un gran reto, que hacía mucho frío y que la gente no iba a querer beber cervezas frías... Pero llegamos hasta allá”.

La marca de cerveza mexicana se vendió como agua, o más, en los Olímpicos de Invierno 2026. Empresa

La teoría del ejecutivo es que “los momentos sociales dan forma al comportamiento del consumidor y eso es un tremendo ejemplo: era invierno…”

Y lo mismo afirma se vio en el reciente Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.